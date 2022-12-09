О подвигах героев СВО школьники узнают из новых географических новелл

Первые новеллы получили образовательные учреждения Москвы, Луганска и Волжского девятого декабря в День Героев Отечества. Проект разработан совместно с Российским обществом «Знание».
По сообщению издания inkazan.ru, студенты факультета анимации университета “Синергия” создали истории о подвигах, которые совершили военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине: о том, как они смогли взять под контроль Чернобыльскую атомную станцию, не сделав ни одного выстрела; как обеспечивали эвакуацию мирного населения Мариуполя и Волновахи; как один военнослужащий может подбить сразу восемь бронетранспортеров противника и удержать важную высоту. Все перечисленные подвиги были совершены героями Дамиром Исламовым, Дмитрием Литвиновым, Андреем Фроленковым, Максимом Концовым, Дамиром Гилемхановым, Виктором Дудиным, Владимиром Жогой и другими.
У графических новелл есть QR-код, который направляет на сайт героиспецоперации.рф. На его страницах пользователи могут получить информацию о каждом герое СВО, о его подвиге и скачать данные. Новеллы можно использовать в качестве учебного пособия для уроков истории, классных часов, «разговоров о важном», а также для самостоятельного изучения.
В создании новелл также участвовали преподаватели факультета анимации университета «Синергия». За основу были взяты реальные фотографии, а если их не было, отрисовывались изображения по рассказам очевидцев. Работа над новеллами осуществлялась в свободное от учебы время.
Одной из студенток, участвовавших в работе над проектом, стала Вероника Арнаутова. По ее словам, это похоже на комикс про супергероев, но только не вымышленных, а реальных. Она отметила, что происходящее сегодня является новой вехой в истории и от молодого поколения зависит, как она будет передана.
Проект реализовался при поддержке Минпросвещения России и Минобороны РФ. Первые графические новеллы о подвигах героев специальной военной операции на Украине были показаны на выставке «Знание о героях» в Музее Отечественной войны 1812 года, которая открылась 4 ноября.