Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

О подвигах героев СВО школьники узнают из новых географических новелл

Сегодня, 14:51
Фото: пресс-служба Университета «Синергия»
Студенты факультета анимации университета “Синергия” совместно с преподавателями работали над созданием графических новелл о подвигах героев спецоперации на Украине. Всего было создано двадцать новелл, которые передадут во все сорок две тысячи школ России.

Первые новеллы получили образовательные учреждения Москвы, Луганска и Волжского девятого декабря в День Героев Отечества. Проект разработан совместно с Российским обществом «Знание».

По сообщению издания inkazan.ru, студенты факультета анимации университета “Синергия” создали истории о подвигах, которые совершили военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине: о том, как они смогли взять под контроль Чернобыльскую атомную станцию, не сделав ни одного выстрела; как обеспечивали эвакуацию мирного населения Мариуполя и Волновахи; как один военнослужащий может подбить сразу восемь бронетранспортеров противника и удержать важную высоту. Все перечисленные подвиги были совершены героями Дамиром Исламовым, Дмитрием Литвиновым, Андреем Фроленковым, Максимом Концовым, Дамиром Гилемхановым, Виктором Дудиным, Владимиром Жогой и другими.

У графических новелл есть QR-код, который направляет на сайт героиспецоперации.рф. На его страницах пользователи могут получить информацию о каждом герое СВО, о его подвиге и скачать данные. Новеллы можно использовать в качестве учебного пособия для уроков истории, классных часов, «разговоров о важном», а также для самостоятельного изучения.

В создании новелл также участвовали преподаватели факультета анимации университета «Синергия». За основу были взяты реальные фотографии, а если их не было, отрисовывались изображения по рассказам очевидцев. Работа над новеллами осуществлялась в свободное от учебы время.

Одной из студенток, участвовавших в работе над проектом, стала Вероника Арнаутова. По ее словам, это похоже на комикс про супергероев, но только не вымышленных, а реальных. Она отметила, что происходящее сегодня является новой вехой в истории и от молодого поколения зависит, как она будет передана.

Проект реализовался при поддержке Минпросвещения России и Минобороны РФ. Первые графические новеллы о подвигах героев специальной военной операции на Украине были показаны на выставке «Знание о героях» в Музее Отечественной войны 1812 года, которая открылась 4 ноября.

 

Подпишитесь
«Люди заметно расслабились»: что происходит в омском турбизнесе перед Новым годом
Сегодня, 08:30
«Нет у нас графика». Омичи пожаловались на часовое ожидание маршрутки № 394
Сегодня, 09:39
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Вчера, 11:58
«Сухой закон» на Новый год. В омских Черемушках продлили запрет на продажу алкоголя
Сегодня, 08:22
Кота Тимофея вернули домой. Омичи разыскали любимца в интернете
Сегодня, 02:39
Важно. Суд в Москве встал на сторону «Магнита» в битве за тарифы на мусор в Омской области
Сегодня, 06:28