О подвигах героев СВО школьники узнают из новых географических новелл

По сообщению издания inkazan.ru, студенты факультета анимации университета “Синергия” создали истории о подвигах, которые совершили военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине: о том, как они смогли взять под контроль Чернобыльскую атомную станцию, не сделав ни одного выстрела; как обеспечивали эвакуацию мирного населения Мариуполя и Волновахи; как один военнослужащий может подбить сразу восемь бронетранспортеров противника и удержать важную высоту. Все перечисленные подвиги были совершены героями Дамиром Исламовым, Дмитрием Литвиновым, Андреем Фроленковым, Максимом Концовым, Дамиром Гилемхановым, Виктором Дудиным, Владимиром Жогой и другими.