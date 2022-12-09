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«Новые известия» составили топ политтехнологов 2022 года

Сегодня, 08:22
Фото: pxhere.com
В «Новых известиях» опубликовали рейтинг лучших специалистов в области политических технологий. При составлении списка взяли за основу мнения экспертов — участников и заказчиков рынка политического консультирования. Респондентов просили назвать профессионалов в шести категориях.

В «Новых известиях» рассказали, что работали над составлением рейтинга с пятнадцатого ноября по седьмое декабря. В ходе исследования использовался метод очного и заочного анкетирования. В общей сложности командой издания было собрано двести двадцать шесть анкет, но четырнадцать из них не удалось верифицировать. То есть в итоговой выборке осталось двести двенадцать анкет. 

В ходе проведенного опроса специалисты редакции определили лучших экспертов в сфере политических технологий по разным направлениям. Это федеральные и административные политтехнологи, вице-губернаторы по политике, джиарщики, консультанты политических партий и публичные эксперты.

Топ-5 лучших федеральных политтехнологов выглядит следующим образом: Григорий Казанков, Евгений Минченко, Фирдус Алиев, Алексей Куртов, Константин Костин.

Лучшими партийными политтехнологами стали: Сергей Перминов (ЕР), Дмитрий Гусев (СРЗП), Александр Сидякин (ЕР), Ярослав Нилов (ЛДПР), Сергей Обухов (КПРФ). 

Пятерка лучших административных политтехнологов представлена Сергеем Кириенко, Александром Харичевым, Леонидом Левиным, Андреем Яриным, Борисом Рапопортом. 

В число лучших вице-губернаторов по политике попали: Сергей Толмачев (Севастополь), Ольга Медведева (Белгородская область), Сергей Пономаренко (Красноярский край), Наталья Сергунина (Москва), Анатолий Векшин (Челябинская область). 

Лучшими среди джиарщиков — заказчиков услуг политтехнологов стали: Андрей Полосин («Росатом»), Андрей Грачев («Норникель»), Михаил Леонтьев («Роснефть»), Сергей Михайлов (ТАСС), Маргарита Симоньян («Россия сегодня»). 

Топ-5 публичных экспертов — комментаторов внутренней политики представлен следующими экспертами: Виктор Потуремский (ИНСОМАР), Алексей Чеснаков (ЦПКР), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Глеб Кузнецов (ЭИСИ), Сергей Старовойтов («Клуб регионов»).

 

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