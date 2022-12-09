«Новые известия» составили топ политтехнологов 2022 года

В «Новых известиях» рассказали, что работали над составлением рейтинга с пятнадцатого ноября по седьмое декабря. В ходе исследования использовался метод очного и заочного анкетирования. В общей сложности командой издания было собрано двести двадцать шесть анкет, но четырнадцать из них не удалось верифицировать. То есть в итоговой выборке осталось двести двенадцать анкет.