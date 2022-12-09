«Нет у нас графика». Омичи пожаловались на часовое ожидание маршрутки № 394

В редакцию Города55 обратились возмущенные омичи, которые сегодня, 9 декабря, около часа ждали на остановке в Старом Кировске микроавтобус № 394 «улица Стрельникова — поселок Мелиораторов».
«Надо было добраться до Областной клинической больницы на улице Березовой. Со Старого Кировска без пересадок туда можно доехать на одной-единственной маршрутке — № 394. Муниципальные автобусы из этого района туда не ходят. Это вообще единственный маршрут из Старого Кировска, который идет по Красному Пути», — пожаловалась жительница Омска Елена Г.
По словам женщины, около 12:30 они вышли на остановку «Магазин» на улице Мельничной с расчетом добраться до больницы в течение часа.
«Вышли, ждем. Прошло 5, 10, 15 минут, — ни одна 394-я так и не проехала. Через 20 минут на перекрестке заметили эту маршрутку, но она свернула на улицу 1-я казахстанская и все. Ждем дальше, благо время в запасе было, да и теплая остановка имелась», — поясняет Елена.
По заверениям омички, за время ожидания мимо них проехало около 10 микроавтобусов других маршрутов, в том числе № 414 и № 120.
«Решили дождаться уже из принципа. При этом 394-ю на остановке ждали не только мы, но и люди пожилого возраста. Примерно в 13:40 случилось чудо, и заветная маршрутка почтила нас своим прибытием. Зашли, и какой-то парень спросил у водителя: «У вас график движения раз в час?». В ответ услышали: «Нет у нас никакого графика, как хотим, так и ездим. Все вопросы задавайте хозяину», — делится омичка.
Женщина отметила, что это не первая жалоба на маршрут. Омичи регулярно обращаются к перевозчику и в департамент транспорта, однако эффект есть только на несколько дней.
«Такая ситуация продолжается уже более 3 лет. Бывает, что после 18 часов вечера на маршруте не остается ни одной машины, а ожидание в пределах 40-45 минут даже днем привычное дело», — сетует Елена Г.
Судя по открытым данным, хозяином маршрута является омский перевозчик Владимир Геворгян. Город55 обратился к предпринимателю, однако получить оперативный комментарий по ситуации не удалось.
Отметим, что ранее дептранс заявил, что маршрут № 394 попадет под сокращение. В таком случае омичам придется добираться из Старого Кировска до ОКБ на Березовой с одной или несколькими пересадками.