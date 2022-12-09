Не понравилось ходить пешком. Омич оплатил все штрафы только после ареста машины

В ходе проверки у должника выявили автомобиль Mitsubishi Outlander, на который и решили наложить арест. Однако найти мужчину по месту регистрации не удалось, поскольку выяснилось, что по этому адресу он не проживает. Тогда на помощь пришли сотрудники госавтоинспекции.