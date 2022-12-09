Не понравилось ходить пешком. Омич оплатил все штрафы только после ареста машины

По сообщению пресс-службы ГУФССП России по Омской области, на внедорожник омича наложили арест.
Дело в том, что у жителя Омска имелись неоплаченные административные штрафы ГИБДД, в основном за превышение скорости, а также неоплаченные транспортный, земельный налог и налог, связанный с осуществлением предпринимательской деятельности.
Омич не торопился погасить долги, что привело к другому штрафу — исполнительскому сбору, размер которого составляет 7% от подлежащей взысканию суммы. Таким образом, общая сумма, подлежащая взысканию с омича, превысила 260 тыс рублей.
В ходе проверки у должника выявили автомобиль Mitsubishi Outlander, на который и решили наложить арест. Однако найти мужчину по месту регистрации не удалось, поскольку выяснилось, что по этому адресу он не проживает. Тогда на помощь пришли сотрудники госавтоинспекции.
В один из дней сотрудники ГИБДД остановили внедорожник омича. На место сразу выехали сотрудники ГУФССП, где составили акт описи и ареста автомобиля.
Не желая ходить пешком, уже через неделю омич оплатил все долги