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Не понравилось ходить пешком. Омич оплатил все штрафы только после ареста машины

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI
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В Омске должник оплатил все штрафы, только когда на его машину наложили арест

Сумма всех штрафов и налогов составляла 260 тыс рублей.

По сообщению пресс-службы ГУФССП России по Омской области, на внедорожник омича наложили арест.

Дело в том, что у жителя  Омска имелись неоплаченные административные штрафы ГИБДД, в основном за превышение скорости, а также неоплаченные транспортный, земельный налог и налог, связанный с осуществлением предпринимательской деятельности.

Омич не торопился погасить долги, что привело к другому штрафу — исполнительскому сбору, размер которого составляет 7% от подлежащей взысканию суммы. Таким образом, общая сумма, подлежащая взысканию с омича, превысила 260 тыс рублей.

В ходе проверки у должника выявили автомобиль Mitsubishi Outlander, на который и решили наложить арест. Однако найти мужчину по месту регистрации не удалось, поскольку выяснилось, что по этому адресу он не проживает. Тогда на помощь пришли сотрудники госавтоинспекции.

В один из дней сотрудники ГИБДД остановили внедорожник омича. На место сразу выехали сотрудники ГУФССП, где составили акт описи и ареста автомобиля.

Не желая ходить пешком, уже через неделю омич оплатил все долги

#Юлия Бармина#Общество#Город#Новости#Омск#Штраф#Налог#Арест автомобиля
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