Проблемы со страховкой нефтяных танкеров возникли из-за антироссийских санкций, а также из-за потолка цен на энергоноситель из РФ, который ввел Европейский союз. Осведомленные чиновники сообщили, что по документации танкеры загружены преимущественно казахстанским сырьем, на которое санкции не распространяются, пишет газета «Известия».
Однако, из заявления управляющего партнера российской компании «Инфрапроекты» Алексея Безбородова следует, что британские журналисты распространили неправдивую информацию.
«Никто, кроме Financial Times, ничего не пишет, нигде нет новостей, Турция ничего не говорит, никто на руках не имеет никакого документа, ни один капитан не пожаловался, ни одна нефтяная компания, никто ничего не сказал, очереди не видно», - подчеркнул Безбородов.
Следовательно, информация была придумана кем-то в Лондоне, сделал вывод эксперт. По его словам, правительство Великобритании «всегда играет в длинные игры», и Турецкая Республика является для него «бельмом на глазу». Лондон крайне недоволен тем, что Анкара предпочитает независимые действия по личному усмотрению, резюмировал Безбородов.