На входе в пролив Босфор вновь зафиксировали пробку из нефтяных танкеров

«Никто, кроме Financial Times, ничего не пишет, нигде нет новостей, Турция ничего не говорит, никто на руках не имеет никакого документа, ни один капитан не пожаловался, ни одна нефтяная компания, никто ничего не сказал, очереди не видно», - подчеркнул Безбородов.