На пост генерального директора АО «Омскгазстройэксплуатация» назначен Дмитрий Мишуров

По сообщению пресс-службы омского Минэнерго, сегодня, 9 декабря, министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко представил нового гендиректора АО «Омскгазстройэксплуатация» Дмитрия Мишурова.
По словам главы Минэнерго, новый руководитель должен достойно справиться с реализацией программы социальной догазификации населения и развитием сети газоснабжения.
Отметим, что Дмитрий Мишуров работает в АО «Омскгазстройэксплуатация» с 2012 года на должности заместителя генерального директора. А с августа этого года он исполнял обязанности гендиректора. В этот период отмечалась положительная динамика в деятельности компании, добавили в ведомстве.