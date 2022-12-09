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На пост генерального директора АО «Омскгазстройэксплуатация» назначен Дмитрий Мишуров

Сегодня, 08:59
Фото: Министерство энергетики и ЖКК Омской области
Нового гендиректора представил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко

По сообщению пресс-службы омского Минэнерго, сегодня, 9 декабря, министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко представил нового гендиректора АО «Омскгазстройэксплуатация» Дмитрия Мишурова.

По словам главы Минэнерго, новый руководитель должен достойно справиться с реализацией программы социальной догазификации населения и развитием сети газоснабжения. 

Отметим, что Дмитрий Мишуров работает в АО «Омскгазстройэксплуатация» с 2012 года на должности заместителя генерального директора. А с августа этого года он исполнял обязанности гендиректора. В этот период отмечалась положительная динамика в деятельности компании, добавили в ведомстве.

#Юлия Бармина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Назначение#Министерство энергетики#Владимир Шнипко
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