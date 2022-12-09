На пост генерального директора АО «Омскгазстройэксплуатация» назначен Дмитрий Мишуров

Отметим, что Дмитрий Мишуров работает в АО «Омскгазстройэксплуатация» с 2012 года на должности заместителя генерального директора. А с августа этого года он исполнял обязанности гендиректора. В этот период отмечалась положительная динамика в деятельности компании, добавили в ведомстве.