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На омича, неудачно отогревшего газовый баллон, возбудили уголовное дело

Сегодня, 11:32
Фото: 1MI
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Из-за неосторожности омича скончалась его супруга.

По сообщению СУ СКР по Омской области, возбуждено уголовное дело из-за смерти сельчанки, по признакам преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, ранее в селе Полтавка 64-летний мужчина занес с мороза газовый баллон и поставил его к печи, чтобы отогреть. В результате баллон взорвался, произошел пожар, а мужчина и его 56-летняя супруга были доставлены в больницу с ожогами свыше 60 процентов тела.

Сегодня, 9 декабря, женщина, находившаяся в больнице, скончалась. В связи с этим в отношении омича завели дело. Сам он до сих пор находится в больнице.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и виновные лица.

Омич неудачно отогрел баллон с газом и едва не уничтожил свое жилище
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#Юлия Бармина#СУ СКР Омской области#Новости#Омская область#Уголовное дело#Газ#Взрыв
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