На омича, неудачно отогревшего газовый баллон, возбудили уголовное дело

Напомним, ранее в селе Полтавка 64-летний мужчина занес с мороза газовый баллон и поставил его к печи, чтобы отогреть. В результате баллон взорвался, произошел пожар, а мужчина и его 56-летняя супруга были доставлены в больницу с ожогами свыше 60 процентов тела.