На омича, неудачно отогревшего газовый баллон, возбудили уголовное дело

По сообщению СУ СКР по Омской области, возбуждено уголовное дело из-за смерти сельчанки, по признакам преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Напомним, ранее в селе Полтавка 64-летний мужчина занес с мороза газовый баллон и поставил его к печи, чтобы отогреть. В результате баллон взорвался, произошел пожар, а мужчина и его 56-летняя супруга были доставлены в больницу с ожогами свыше 60 процентов тела.
Сегодня, 9 декабря, женщина, находившаяся в больнице, скончалась. В связи с этим в отношении омича завели дело. Сам он до сих пор находится в больнице.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и виновные лица.