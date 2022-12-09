Между двумя мостами теперь не постоять. В центре Омска запретили парковаться

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что с 9 декабря на ул. Гусарова в направлении Фрунзенского моста запретили парковку. Это должно предотвратить заторы на соседних перекрестках и пробки.
Новый знак 3.27 «Остановка запрещена», с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», установили на ул. Гусарова около дома № 4 и поворота на Больничный перекресток. Дублирующий знак поставили на примыкании ул. Косарева. Знак действует на четной стороне ул. Гусарова – в направлении Фрунзенского моста.
Водителей просят быть внимательнее к новому знаку, поскольку за нарушение придется заплатить 1500 рублей, а машину потом забирать со специальной стоянки.
Напомним, что решение об изменениях приняли еще в середине ноября, о чем мы сообщали ранее.