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Между двумя мостами теперь не постоять. В центре Омска запретили парковаться

Сегодня, 07:59
Фото: департамент транспорта Омска

У Фрунзенского моста в Омске запретили парковаться

Около популярного перекрестка в Омске заменили знак.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что с 9 декабря на ул. Гусарова в направлении Фрунзенского моста запретили парковку. Это должно предотвратить заторы на соседних перекрестках и пробки.

Новый знак 3.27 «Остановка запрещена», с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», установили на ул. Гусарова около дома № 4 и поворота на Больничный перекресток. Дублирующий знак поставили на примыкании ул. Косарева. Знак действует на четной стороне ул. Гусарова – в направлении Фрунзенского моста. 

Водителей просят быть внимательнее к новому знаку, поскольку за нарушение придется заплатить 1500 рублей, а машину потом забирать со специальной стоянки.

Напомним, что решение об изменениях приняли еще в середине ноября, о чем мы сообщали ранее

Фото: скриншот 2GIS
#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Департамент транспорта#Мэрия#Дорожные знаки#Дороги
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