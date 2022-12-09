Мэр Омска рассказал о старте конкурса на лучшее новогоднее украшение

По сообщению омской администрации, с 10 декабря в городе начинается конкурс на лучшее новогоднее украшение. В нем смогут поучаствовать все желающие омичи, которые решат украсить свой дом или нарядить новогоднюю елку во дворе.
Всего будет три номинации: «Лучшее новогоднее оформление многоквартирного дома», «Лучшее новогоднее оформление дома сектора индивидуальной жилой застройки» и «Самая стильная ёлка».
С 10 по 18 декабря будут отобраны претенденты для участия во втором туре. А окончательные итоги будут подведены 25 декабря.
«Победители конкурса получат денежные призы от 5 до 10 тыс рублей. Особо подчеркну, что в каждом городском округе определят своих новогодних «чемпионов», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
Заявки на участие можно будет подать в комитеты территориального общественного самоуправления с 10 по 16 декабря включительно.
Напомним, ранее стало известно о похожем конкурсе для омских организаций и предприятий. Так, организации, создавшие новогоднюю атмосферу до 15 декабря, смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее оформление.