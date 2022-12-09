«Люди заметно расслабились»: что происходит в омском турбизнесе перед Новым годом

В целом дела у турбизнеса, судя по прозвучавшим мнениям, идут неплохо. По-прежнему есть крепкое и платежеспособное потребительское ядро, есть кому продавать билеты. Зарабатывать в масштабах больших промежутков времени не мешает даже режим «американских горок» (во всяком случае, пока не мешает). Остается надеяться, что не будет каких-то новых потрясений, которые бы заставили нас задаться вопросом: «Как они там? Живы ли? Кто-то все еще может позволить себе слетать на теплое море в середине зимы?»