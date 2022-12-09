«Люди заметно расслабились»: что происходит в омском турбизнесе перед Новым годом

Декабрь — традиционно время подъема во многих сферах экономики. В обычных условиях не является исключением и туристический бизнес, за судьбой которого Город55 следит с особым интересом. В октябре мы обзвонили ряд турагентств, чтобы понять, как они выживают при частичной мобилизации и усиливающихся международных санкциях. Картина тогда получилась противоречивая.
Тем интереснее оценить обстановку сейчас, когда омичи уже должны вовсю строить планы на Новый год и последующие каникулы. Спустя два месяца мы позвонили в те же фирмы и поговорили с теми же людьми.
«Новый год — одновременно и радость, и боль для турагентов, — призналась директор туроператора „Серфари“ Анастасия Дядич. — В октябре–ноябре многие клиенты еще не задумываются о бронировании поездок, а в декабре часто становится поздно — остаются самые дорогие или неудобные предложения. А желающих найти „тот самый вариант“ становится все больше, чем ближе праздник и чем ярче горят праздничные гирлянды в городах».
Мест на прямые вылеты из Омска, по словам Анастасии, осталось уже немного, а многие отели «ушли в стоп». Зачастую приходится предлагать клиентам непростой выбор: отдохнуть после каникул или до них (такой вариант все еще остается).
О делах агенства «Омтрэвел» нам рассказала менеджер Светлана Бычкова — ее коллега Анастасия Чикинская, с которой мы общались в октябре, сейчас в отпуске. По ее словам, уже царит нешуточный ажиотаж — куда более заметный, чем год назад.
«Сейчас гораздо больше вылетов, чем в прошлом году, — объяснила Светлана. — Проблемы с самолетами постепенно решаются, практически все страны сняли коронавирусные ограничения, и люди очень хотят отдыхать. У нас большой борт в Таиланд на 350 мест, рейсы на месяц вперед уже неплохо заполнены».
Интересно, что в агентстве «Дискавери» особой разницы между двумя декабрями не видят. Заместитель директора этой фирмы Римма Пасечная, в октябре рассказывавшая об эффекте «американских горок» как неотъемлемой части жизни в России, объяснила, что сейчас все примерно так же, как в прошлом декабре. Так же хорошо.
«Да, у нас постоянно что-то происходит, нам вообще скучать некогда, — констатировала Римма. — Мы не раскладываем пасьянс на компьютере, всегда что-то случается. Но люди хотят ехать на отдых, причем на теплые моря. Прямо сейчас цены прекрасные, потому что это „низкий сезон“ перед Новым годом. И новогодние туры тоже разбирают вовсю. Какие бы катаклизмы ни происходили (природные, политические, другие), людям надо отдыхать. Те, кто имеет такую цель, ее достигают».
А вот у директора агентства «Нойе Вельт» Родиона Красильникова картина совершенно другая:
«У нас ничего не изменилось. Предновогоднего ажиотажа не ощущается вообще — но у нас традиционно все туры раскупаются за полгода», — поделился Красильников с Городом55.
По-видимому, в «Нойе Вельт» и то же «Серфари» обращаются за услугами совершенно разные люди. Одним нужно планирование за полгода (и им в российских условиях наверняка нелегко), другие все откладывают на потом и действуют спонтанно.
В турагентствах отмечают, что география по сравнению с прошлым годом существенно расширилась. Это и понятно: Европа, в которую россиян теперь не пускают совсем, в любом случае мало востребована зимой, а большинство стран, готовых принимать пляжных туристов, сняли коронавирусные ограничения.
«2020-й стал годом Мальдив и Занзибара. В 2021 году часто выбирали Карибы (Мексику, Доминикану, Кубу), Египет и ОАЭ, где сейчас не совсем жарко, но гораздо теплее Сибири. А 2022-й можно назвать годом Таиланда. Наконец-то появились прямые и доступные вылеты, в том числе из Омска. Из соседних городов или из Москвы можно улететь в ОАЭ, Египет, Венесуэлу, а также на Мальдивы, Шри-Ланку, Кубу. Ранее любимые зимние курорты Европы закрыты или сложнодоступны, но есть альтернатива — горнолыжные курорты Турции», — делится директор туроператора «Серфари» Анастасия Дядич.
По словам менеджера «ОмТрэвел» Светланы Бычковой, год назад «ничего особо не летало» по уважительным причинам.
«Для Египта зима — несезон. Он всегда не очень хорошо заполнялся в эти месяцы, так как там прохладная погода. Год назад было буквально несколько рейсов, а потом их сняли. Азии тогда не было вообще, а стабильным спросом в зимнее время пользуется только Таиланд. Омичи любят отдыхать в этой стране — там идеальная погода для зимы», — объяснила Бычкова.
Римма Пасечная вступила в заочный спор с представителем «ОмТрэвела»:
«В Египет люди и сейчас летят очень охотно, — рассказала она. — Вы считаете, плюс 25 холоднее, чем наши минус 20 с ветром и сильной влажностью? Если цена на двоих из Москвы — 50 тысяч, почему бы не полететь в хорошую „пятерку“, где все включено, не поплавать в теплом море с маской? Если будет зябко, когда вышли из моря, быстро оденетесь. Какие проблемы?»
Проблем и правда никаких. В общем, лететь сейчас, как говорят специалисты, можно и в Таиланд, и в Египет, и на Шри-Ланку, и в страны Карибского бассейна (на Кубу, в Венесуэлу, в Доминиканскую Республику) — нужны лишь желание и деньги.
В октябре нам рассказывали, что можно сэкономить существенную сумму, если использовать столицу соседнего Казахстана как перевалочный пункт. Сейчас с этим несколько сложнее.
«Варианты [лететь] через Астану по-прежнему очень популярны, — признает Светлана Бычкова. — Но разница по цене и уровню комфорта может варьироваться. Если говорить о рейсах на Пхукет, то разница между Новосибирском и Астаной составит тысяч 20, но до Астаны сложнее добраться: поезда ходят не каждый день. Все очень индивидуально. Если покупать билеты заранее, вариант из Астаны может оказаться намного дешевле, а если брать на ближайшее время, разница может оказаться минимальной. Скажем, в Паттайю бессмысленно лететь из других городов: билеты из Омска продаются по хорошим ценам».
Римма Пасечная более радикальна в оценках. Она заявила, что Астана — не слишком оптимальный вариант.
«С Астаной сейчас есть проблемы: постоянно происходят задержки вылетов до трех суток, уже неделю они не могут это наладить. Экономия 5—10 тысяч рублей просто не стоит возникающих рисков. Намного лучше, надежнее лететь из той же Москвы, есть удобные рейсы из других городов», — пояснила заместитель директора «Дискавери».
Вдобавок к этому зимняя погода в Астане куда менее приятная, чем, например, в российской столице, и пережидать задержку в столице Казахстана будет не слишком комфортно.
Самое интересное во всем этом — как сейчас настроен потребитель. В октябре клиенты турагентств рассказывали об опасениях определенного рода, кто-то даже считал необходимым до покупки билетов посетить военкомат и взять там справку. По словам представителей турагентств, сейчас психологический климат совсем другой.
«Сейчас ожидание Нового года, это всегда положительно влияет на людей, — рассказывает Римма Пасечная. — Понятно, что часть людей, сбежавших от частичной мобилизации, вернулась, активизировалась во всех сферах жизни, не только в туризме. Понятно, что у всех людей есть какие-то свои проблемы, но средняя температура — 36 и 6».
О заметных переменах в масштабах двух месяцев говорит и Анастасия Дядич: она признает, что за два месяца ситуация серьезно изменилась, люди снова стали строить планы, в том числе и на отпуск. А вот особой разницы с прошлым декабрем, по ее мнению, пока не наблюдается.
По наблюдениям Светланы Бычковой, изменилось все-таки многое.
«Понятно, что люди заметно расслабились по сравнению с октябрем, но и в конце прошлого года все было иначе. Тогда все вокруг болели, и многие люди были в напряжении. Они не знали, стоит ли куда-то лететь, боялись подцепить еще какие-то вирусы. Сейчас о коронавирусе люди вообще не беспокоятся. О [новой волне]мобилизации не беспокоятся тоже: ведь по телевизору говорят, что все в порядке, что больше набирать людей не будут. Поэтому люди более позитивно настроены», — рассказывает менеджер «ОмТрэвел».
В целом дела у турбизнеса, судя по прозвучавшим мнениям, идут неплохо. По-прежнему есть крепкое и платежеспособное потребительское ядро, есть кому продавать билеты. Зарабатывать в масштабах больших промежутков времени не мешает даже режим «американских горок» (во всяком случае, пока не мешает). Остается надеяться, что не будет каких-то новых потрясений, которые бы заставили нас задаться вопросом: «Как они там? Живы ли? Кто-то все еще может позволить себе слетать на теплое море в середине зимы?»