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Кота Тимофея вернули домой. Омичи разыскали любимца в интернете

Сегодня, 02:39
Фото: скриншот Голос Омска

В омском поселке Южный закончилась нашумевшая история с похищенным котом

Тимофея нашли в объявлениях о пристройстве.

20 ноября пропал живой талисман из магазина «Странник» в Южном поселке. Его похитил неизвестный человек в военной одежде. Омичи рассказали о беде всему городу, даже обращались за помощью к депутату Госдумы Оксане Фадиной. Похищение получило огласку, но найти кота Тимофея не удавалось.

8 декабря в сообществе «Голос Омска» появилось сообщение, что кот вернулся домой. Его нашли на интернет-площадке объявлений. Выяснилось, что Тимофей пережил опасные «приключения».

Полумертвого кота подобрали в мороз на трассе парни из поселка Черемушки. Тимофей был голодный и замерзал, почти не подавал признаков жизни. Его забрали, отогрели и попытались пристроить в добрые руки. Так его и нашли хозяева.

Вот так и вышло, что один человек в камуфляже Тимофея похитил и выбросил, а другие — спасли. Сейчас питомцу ничего не угрожает.

Фото: скриншот Голос Омска
#Дарья Зыкова#Общество#Город#Похищение#Спасение#Кот#Соцсети
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