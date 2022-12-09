Кота Тимофея вернули домой. Омичи разыскали любимца в интернете

20 ноября пропал живой талисман из магазина «Странник» в Южном поселке. Его похитил неизвестный человек в военной одежде. Омичи рассказали о беде всему городу, даже обращались за помощью к депутату Госдумы Оксане Фадиной. Похищение получило огласку, но найти кота Тимофея не удавалось.
8 декабря в сообществе «Голос Омска» появилось сообщение, что кот вернулся домой. Его нашли на интернет-площадке объявлений. Выяснилось, что Тимофей пережил опасные «приключения».
Полумертвого кота подобрали в мороз на трассе парни из поселка Черемушки. Тимофей был голодный и замерзал, почти не подавал признаков жизни. Его забрали, отогрели и попытались пристроить в добрые руки. Так его и нашли хозяева.
Вот так и вышло, что один человек в камуфляже Тимофея похитил и выбросил, а другие — спасли. Сейчас питомцу ничего не угрожает.