Клиенты российских банков считают, что инфляция «съедает» весь доход по вкладам

В итоге выяснилось, что 55 процентов из числа опрошенных считают, что в настоящее время ставки по вкладам небольшие и не перекрывают инфляционные издержки. В частности, наиболее надежные российские банки сейчас обещают 7,3 процента годовых, тогда как уровень инфляции составляет около 12-13 процентов.