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Клиенты российских банков считают, что инфляция «съедает» весь доход по вкладам

Сегодня, 10:23
Фото: piqsels.com
Многие граждане РФ уверены, что держать средства на банковском вкладе сегодня невыгодно, поскольку инфляция «съест» весь доход по депозиту.

Аналитики одной из финансовых компаний провели опрос среди населения. Целью исследования было узнать, почему россияне теряют доверие к банкам. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Газета.Ru.

В итоге выяснилось, что 55 процентов из числа опрошенных считают, что в настоящее время ставки по вкладам небольшие и не перекрывают инфляционные издержки. В частности, наиболее надежные российские банки сейчас обещают 7,3 процента годовых, тогда как уровень инфляции составляет около 12-13 процентов.

По словам руководителя организации — инициатора опроса Алексея Тараповского, граждане сейчас используют вклады в основном с целью не преумножить накопления, а сохранить их.

#Общество#Экономика
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