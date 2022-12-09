Клиенты российских банков считают, что инфляция «съедает» весь доход по вкладам

Аналитики одной из финансовых компаний провели опрос среди населения. Целью исследования было узнать, почему россияне теряют доверие к банкам. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Газета.Ru.
В итоге выяснилось, что 55 процентов из числа опрошенных считают, что в настоящее время ставки по вкладам небольшие и не перекрывают инфляционные издержки. В частности, наиболее надежные российские банки сейчас обещают 7,3 процента годовых, тогда как уровень инфляции составляет около 12-13 процентов.
По словам руководителя организации — инициатора опроса Алексея Тараповского, граждане сейчас используют вклады в основном с целью не преумножить накопления, а сохранить их.