Глава Подмосковья Воробьев проконтролировал ход дорожных работ в Жуковском

Проезжую часть на данном участке расширят с двух до 4 — 6 полос. На ней оборудуют современное освещение. Под площадью Громова обустроят тоннель. Он станет частью двухуровневой развязки, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транзитных автомобилей из/в Раменское. Еще там появятся пять надземных пешеходных переходов, оборудованных и для маломобильных граждан. После завершения работ перемены почувствуют более 400 000 жителей. Участок шоссе, на котором идут работы, в длину достигает 2,7 километра, включая тоннель 712 метров. Расчетная скорость движения составит 70 километров в час. Перспективная интенсивность движения может превысить 50 000 транспортных средств в сутки.