Глава Подмосковья Воробьев проконтролировал ход дорожных работ в Жуковском

Ремонт дороги предусмотрен национальным проектом «Безопасные качественные дороги», сообщает rg.ru.
Жители сами попросили власти расширить шоссе и сделать его более удобным и безопасным. До ближайшего Раменского граждане добираются с огромным трудом. На дорогу уходит полтора — два часа. До Москвы ехать еще дольше — три часа, заявил Воробьев.
Он подчеркнул, что, когда реконструкция завершится, время проезда по улице Туполева уменьшится до 10 минут. От центра Раменского до М-5 «Урал» и аэропорта Жуковский дорога займет не более 20 минут. Все светофоры уберут.
Проезжую часть на данном участке расширят с двух до 4 — 6 полос. На ней оборудуют современное освещение. Под площадью Громова обустроят тоннель. Он станет частью двухуровневой развязки, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транзитных автомобилей из/в Раменское. Еще там появятся пять надземных пешеходных переходов, оборудованных и для маломобильных граждан. После завершения работ перемены почувствуют более 400 000 жителей. Участок шоссе, на котором идут работы, в длину достигает 2,7 километра, включая тоннель 712 метров. Расчетная скорость движения составит 70 километров в час. Перспективная интенсивность движения может превысить 50 000 транспортных средств в сутки.
Ремонт дороги начали в июле 2018 года. Работы должны быть завершены в конце декабря. Трасса превратится в продолжение подъездного пути от дороги М-5 «Урал» к Жуковскому. Указанный выше путь построили еще в 2016 году.
На сегодняшний день участок готов на 95%. К работам на объекте привлекли 220 специалистов и 38 единиц техники. Асфальтобетонное покрытие на проезжей части тоннеля рабочие уже уложили. Сейчас они наносят дорожную разметку.
Работы подошли к завершающей стадии. Начаты пусконаладочные работы инженерного оборудования, заявил директор по управлению проектами инфраструктурного строительства компании-генподрядчика АО «Стройтрансгаз» Петр Пономарев.
Сегодня на территории Подмосковья строятся 50 дорожных объектов, из них 14 — федеральных. Это М-12 Москва — Казань, обход Октябрьского, М-5 «Урал», участок Ярославского шоссе в Мытищах и в рамках концессионного соглашения строительство мытищинской хорды. Все проекты реализуются. Иногда их сдают даже досрочно. Северный обход Лобни и Лобненское шоссе планируют сдать в конце декабря, резюмировал Воробьев.