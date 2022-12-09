«Газпром нефть» в новом году запустит первую линию омского катализаторного завода

Как сообщает «Прайм», «Газпром нефть» планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства для нефтепереработки мощностью шесть тысяч тонн катализаторов гидропроцессов в год.
«„Газпром нефть» планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства — катализаторов гидропроцессов. Завод компании обеспечит выпуск шести тысяч тонн катализаторов. В рамках второй очереди состоится пуск линии катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн», — цитирует агентство генерального директора «Газпромнефть — Каталитические системы» Александра Чембулаева.
По словам топ-менеджера, завод сможет обеспечить потребности российского рынка с учетом действующих и строящихся мощностей, а также позволит экспортировать продукцию.
Собственный катализатор каталитического крекинга используют нефтеперерабатывающие предприятия «Газпром нефти» в Москве, Омске и Ярославле.
«В сравнении с зарубежными аналогами наша продукция позволяет увеличить объемы производства бензина и повысить его октановое число. Пилотные партии катализаторов гидроочистки успешно прошли испытания на НПЗ в Москве и Омске и показали эффективность на уровне зарубежных аналогов при меньшей стоимости», — отметили в компании.
Катализаторы — вещества, необходимые для процессов глубокой нефтепереработки и выпуска современного топлива и сырья для нефтехимии. Катализаторы гидропроцессов обеспечивают очистку топлива до современных экологических стандартов, а также позволяют максимально перерабатывать нефтяное сырье в ценные нефтепродукты. Катализаторы крекинга в свою очередь необходимы для выпуска высокооктановых бензинов.