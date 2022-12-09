«Газпром нефть» в новом году запустит первую линию омского катализаторного завода

Катализаторы — вещества, необходимые для процессов глубокой нефтепереработки и выпуска современного топлива и сырья для нефтехимии. Катализаторы гидропроцессов обеспечивают очистку топлива до современных экологических стандартов, а также позволяют максимально перерабатывать нефтяное сырье в ценные нефтепродукты. Катализаторы крекинга в свою очередь необходимы для выпуска высокооктановых бензинов.