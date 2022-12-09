Биолог Диашев: отечественные производители лекарств нарушают технологии

Диашев рассказал и о случаях, когда российские препараты на этапе апробации показывают высокую эффективность, а при фабричном производстве лекарство не действует. Это связано с тем, что производители не соблюдают пропорции. Например, вместо требующихся 10 мг вещества изготовители клали 1 г, так как это «выгоднее». Так была нарушена рецептура, а следовательно, и действие препарата.