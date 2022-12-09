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Биолог Диашев: отечественные производители лекарств нарушают технологии

Сегодня, 07:09
Многие покупатели медикаментов сталкиваются с необычной проблемой. Несколько препаратов изготавливаются на основе одного и того же действующего вещества, но эффект при этом у них разный.

Биолог Алексей Диашев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, почему так происходит.

Как отметил эксперт, главная причина данной проблемы — нарушение технологии изготовления. Например, из-за проблем с поставками какого-то компонента производители заменяют его другим, который может не усваиваться организмом или вызывать аллергию.

Например, в процессе перехода на импортозамещение в одном из препаратов стали использовать фенол, который достаточно токсичный. Из-за этого начались массовые отравления.

Нередко из-за отсутствия калия производители лекарств заменяют его кальцием. То есть стандарты не соблюдаются, и препарат может не работать.

Диашев рассказал и о случаях, когда российские препараты на этапе апробации показывают высокую эффективность, а при фабричном производстве лекарство не действует. Это связано с тем, что производители не соблюдают пропорции. Например, вместо требующихся 10 мг вещества изготовители клали 1 г, так как это «выгоднее». Так была нарушена рецептура, а следовательно, и действие препарата.

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