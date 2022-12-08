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Ждала возмездия 3 года. Омских подростков отправили в тюрьму за изнасилование подруги

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI
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В Омске отправили в колонию подростков, изнасиловавших приятельницу

Помимо этого, они должны будут возместить компенсацию морального вреда потерпевшей девочке в сумме 1 млн рублей.

По сообщению СУ СКР по Омской области, двум 17-летним жителям Омской области вынесли приговор. Они обвинялись в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

В сентябре 2019 года, в одном из сел Таврического района, 14-летние подростки изнасиловали сверстницу, договорившись между собой заранее. После случившегося их личности установили, судебная тяжба затянулась на несколько лет.

Вину обвиняемые не признали, но представленные доказательства суд признал объективными, достоверными и достаточными и положены в основу приговора.

Приговором суда каждому молодому человеку назначено наказание — 3 года в колонии для несовершеннолетних. Помимо этого, суд удовлетворил иск о возмещении морального вреда потерпевшей девочке в сумме 1 млн рублей.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, отметили в СУ СКР по Омской области.

#Юлия Бармина#СУ СКР Омской области#Новости#Омск#Омская область#Таврический район#Дети#Изнасилование#Подростки#Компенсация морального вреда
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