Ждала возмездия 3 года. Омских подростков отправили в тюрьму за изнасилование подруги

По сообщению СУ СКР по Омской области, двум 17-летним жителям Омской области вынесли приговор. Они обвинялись в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).
В сентябре 2019 года, в одном из сел Таврического района, 14-летние подростки изнасиловали сверстницу, договорившись между собой заранее. После случившегося их личности установили, судебная тяжба затянулась на несколько лет.
Вину обвиняемые не признали, но представленные доказательства суд признал объективными, достоверными и достаточными и положены в основу приговора.
Приговором суда каждому молодому человеку назначено наказание — 3 года в колонии для несовершеннолетних. Помимо этого, суд удовлетворил иск о возмещении морального вреда потерпевшей девочке в сумме 1 млн рублей.
В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, отметили в СУ СКР по Омской области.