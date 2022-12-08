Взятка на взятке. В Омской области выявили 2500 коррупционных нарушений

В пресс-центре МКР-Медиа прошла конференция, посвященная борьбе с коррупцией. От СКР по Омской области выступил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Михаил Зайцев. От региональной прокуратуры — начальник отдела по надзору за противодействием коррупции Сергей Цериградских. Также от регионального отделения Ассоциации юристов выступила Елена Богданова.
Омские правоохранители сообщили о коррупционных преступлениях в регионе за текущий год. Цифры вышли занимательные.
Сергей Цериградский сообщил, что в Омской области всего прокуратурой было выявлено 2,5 тысячи нарушений коррупционного закона. Прокуроры внесли 950 представлений, привлекли к ответственности более 1000 должностных лиц. 750 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.
Полномочия 8 должностных лиц были прекращены в связи с утратой доверия: они не предоставили декларации о доходах.
За получение взяток гражданами прокуратура «собрала» 2 млн рублей штрафов, а всего за нарушение коррупционного законодательства по искам вышло 100 млн рублей.
Также лектор от прокуратуры сравнил 11 месяцев 2022 года со всем предыдущим 2021 годом. Вышло уже на 20 преступлений больше. В 2021 году было 414 преступлений. А по ноябрь 2022 года включительно — 434.
Михаил Зайцев рассказал, как коррупция выглядит с точки зрения следственного комитета. В СКР было заведено 281 уголовное дело, по всем поступившим сообщениям о коррупции. Из них 70 уже направлены в суд после расследований. Оправдательных приговоров за 2022 год не выносилось. В основном уголовные дела заводились на взяточников — как на тех, кто предлагает, так и на тех, кто берет.
Кроме прочего, Михаил Зайцев перечислил 3 самых резонансных дела в регионе. По двум делам еще идут суды, а в отношении самого «крупного» взяточника еще ведется расследование. Отметим, что фигуранты и обвиняемые не признают свою вину. У двоих из них были заявления, о том, что они не понимают, в чем их вина.
С 2021 года идет дело о взятках, где обвиняемый — бывший глава омского УМВД Евгений Быков. Общая сумма взяток, вменяемых Быкову составила около 7 млн рублей. Напомним, что заседания суда трижды срывались, полноценно судебный процесс начался только летом 2022 года, и до сих пор не закончен.
Арестованную в апреле 2021 года Марину Степанову тоже все еще судят за взятки на 7 млн рублей в общей сложности. Обвиняют ее в принятии дорогих подарков и коммерческом подкупе, кроме того, бывшую чиновницу обвинили в обрушении дома на ул. 20-го Партсъезда. Напомним, что Марина Степанова успела до ареста уйти с должности и. о. директора Фонда капремонта на должность замминистра энергетики и ЖКХ.
Другой бывший замминистра отметился в получении самой крупной единовременной взятки в 2 млн рублей. Владимир Сычев занимал должность в министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства. В июле Город55 брал по поводу незаконной деятельности Сычева интервью у Михаила Зайцева: