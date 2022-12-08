Взятка на взятке. В Омской области выявили 2500 коррупционных нарушений

Михаил Зайцев рассказал, как коррупция выглядит с точки зрения следственного комитета. В СКР было заведено 281 уголовное дело, по всем поступившим сообщениям о коррупции. Из них 70 уже направлены в суд после расследований. Оправдательных приговоров за 2022 год не выносилось. В основном уголовные дела заводились на взяточников — как на тех, кто предлагает, так и на тех, кто берет.