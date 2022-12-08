Врач рассказал о последствиях свиного гриппа

Он пояснил, что молодым и здоровым людям можно лечиться от этой инфекции дома, с использованием народных средств, жаропонижающие препараты и обильное теплое питье. Но если состояние продолжит ухудшаться или длительное время будет оставаться без изменений, необходимо обратиться за медицинской помощью, пишет Pravda.Ru со ссылкой на "Аргументы и Факты".