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Врач рассказал о последствиях свиного гриппа

Сегодня, 15:10
Фото: 1MI
Вирус H1N1, который еще называют "свиным гриппом", часто приводит к сбоям в работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Об этом сообщил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев.

Он пояснил, что молодым и здоровым людям можно лечиться от этой инфекции дома, с использованием народных средств, жаропонижающие препараты и обильное теплое питье. Но если состояние продолжит ухудшаться или длительное время будет оставаться без изменений, необходимо обратиться за медицинской помощью, пишет Pravda.Ru со ссылкой на "Аргументы и Факты".

А вот людям в возрасте и с хроническими заболеваниями необходимо идти к врачу  сразу, как только появятся первые признаки заболевания, поскольку промедление в данном случае может привести к серьезным проблемам со здоровьем, подчеркнул Сергей Яковлев.

#Общество
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