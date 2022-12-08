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Возле гаражей на окраине Омска нашли тело неизвестного мужчины

Сегодня, 07:12
Фото: 1MI
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Труп направили в морг для установления причины смерти.

В Омске следователи устанавливают личность и ждут результаты вскрытия тела неизвестного мужчины, которого нашли возле гаражей на улице Рельсовой в Октябрьском округе.

«В среду, 7 декабря, около 05:50 поступило сообщения, что возле гаражей в ГСК „Восток-63“ было найдено тело мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывший на место эксперт осмотрел труп и не нашел никаких следов насильственной смерти. Никаких документов или телефона у мужчины при себе не оказалось. На вид ему от 30 до 40 лет.

В данный момент тело находится в одном из городских моргов для установления причины смерти.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#ЧП#Труп#Смерть
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