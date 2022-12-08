Возле гаражей на окраине Омска нашли тело неизвестного мужчины

В Омске следователи устанавливают личность и ждут результаты вскрытия тела неизвестного мужчины, которого нашли возле гаражей на улице Рельсовой в Октябрьском округе.
«В среду, 7 декабря, около 05:50 поступило сообщения, что возле гаражей в ГСК „Восток-63“ было найдено тело мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывший на место эксперт осмотрел труп и не нашел никаких следов насильственной смерти. Никаких документов или телефона у мужчины при себе не оказалось. На вид ему от 30 до 40 лет.
В данный момент тело находится в одном из городских моргов для установления причины смерти.