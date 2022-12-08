Воробьев отметил достижения учащихся Физтех-лицея – призеров олимпиады

По словам губернатора, достижения команды Физтеха на Международной олимпиаде по экспериментальной физике можно считать настоящим чудом: ребятам удалось выиграть 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей по итогам личного зачета. Также стоит отметить, что ученики лицея были награждены Гран-при в младшей лиге и получили два первых места в старшей лиге по итогам командного выступления. Воробьев похвалил участников олимпиады, вернувшихся с победами, и отметил, что они достойно защитили честь Физтеха.