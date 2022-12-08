Воробьев отметил достижения учащихся Физтех-лицея – призеров олимпиады

Как сообщает newizv.ru, каждый год на олимпиаде собирается перспективная молодежь со всех стран. В этом году участниками состязаний стали более 300 юных физиков из 12 российских регионов РФ и Белоруссии. Учащиеся Физтех-лицея города Долгопрудного забрали 34 заслуженные медали.
Школьники поделились опытом участия в олимпиаде с губернатором региона, раскрыли секреты своей подготовки к состязаниям, а также сообщили о дальнейших планах. Андрей Воробьев передал образовательному учреждению современный автобус, чтобы сделать поездки детей на будущие олимпиады более комфортными.
По словам губернатора, достижения команды Физтеха на Международной олимпиаде по экспериментальной физике можно считать настоящим чудом: ребятам удалось выиграть 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей по итогам личного зачета. Также стоит отметить, что ученики лицея были награждены Гран-при в младшей лиге и получили два первых места в старшей лиге по итогам командного выступления. Воробьев похвалил участников олимпиады, вернувшихся с победами, и отметил, что они достойно защитили честь Физтеха.
Школьники поделились с главой МО традицией, которую они стараются соблюдать перед каждым новым состязанием. Ребята соприкасаются открытыми ладонями друг с другом – они утверждают, что именно такая «Волшебная пятюня» помогает им одерживать победу за победой.
Губернатор получил приятный подарок от юных физиков – флаг Физтех-лицея с автографом каждого участника олимпиады.
Воробьев пообещал построить на базе лицея лабораторный корпус, чтобы каждую инновационную идею его подопечных можно было воплотить в жизнь, и призвал ребят подумать над тем, какое оборудование поможет им проводить эксперименты.
В олимпиаде участвовали коллективы, состоящие из 4 школьников и руководителя. Соревнования команд проводились в двух лигах – младшей (ученики 8 и 9 классов) и старшей (ученики 10 и 11 классов). Согласно правилам олимпиады, команды нельзя было формировать из учеников одного класса. Каждый школьник также участвовал и в личном зачете.
В рамках олимпиады были организованы три тура, каждый из них включал две экспериментальные задачи. Продолжительность одного тура - пять часов. Оценивало участников международное жюри.
Команда призеров из подмосковного лицея готовилась под руководством опытных наставников, в числе которых были преподаватели и выпускники лицея, сейчас обучающиеся в МФТИ – обладатели наград международных олимпиад по физике прошлых лет.
Представители Физтех-лицея принимают участие уже в четвертой олимпиаде по экспериментальной физике. В 2018 году команда лицея смогла выиграть четыре золотые медали и Гран-при в старшей лиге, в 2019 – одну золотую медаль, а в прошлом году – три золотые награды.