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Военный эксперт Сивков: Москвичам нужно готовиться к атакам беспилотников ВСУ

Сегодня, 16:41
После атаки на аэродромы России Киев заявил, что может дотянуться и до Сибири. Запад посредством Украины может ударить по целям РФ.

Об этом рассказал Общественной службы новостей военный эксперт Константин Сивков.

У ВСУ есть 149 единиц беспилотников «Стриж», которые спецслужбы других стран могут модернизировать в ракеты. Наша система ПВО может уничтожить их, однако такой возможности допускать в принципе нельзя, считает Сивков.

Модернизированными беспилотниками «Стриж» Украина может достать до Сибири. Специалист считает, что Запад посредством Украины целенаправленно провоцирует РФ, желая отследить реакцию. Если Россия отреагирует мягко, то противник будет действовать нагло и жестко.

Специалист считает, что нужно вычислить и уничтожить базы и заводы, где проводят модернизацию беспилотников. Причем уничтожать все это нужно не высокоточными ударами, а площадным оружием.

#Юлия Кононенко
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