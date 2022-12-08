В Сибири енотовидная собака устроила разбойное нападение на рыбаков

В сообществе, посвященном рыбалке в Новосибирске, вчера утром опубликовали видео, на котором к рыбакам из леса вышел «разбойник». Енотовидная собака не захотела удовлетворяться поданной рыбешкой, обиделась на скудное предложение и направилась к самому ценному — ледовому буру.
Пометив «добычу», зверь попытался утащить тяжеленный железный инструмент. Тащила енотовидная собака бур вполне успешно, но медленно. Рыбаки догнали. Тогда разбойник направился к походной сумке, потащил ее по льду. Сумку украсть животному тоже не позволили.
После неудачи животное ретировалось.