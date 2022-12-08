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В Сибири енотовидная собака устроила разбойное нападение на рыбаков

Сегодня, 06:21
Фото: скриншот видео Рыбалка в Новосибирске
Енотовидный разбойник надругался над имуществом сибирских рыбаков, хотел утащить весь улов и тяжеленный бур.

В сообществе, посвященном рыбалке в Новосибирске, вчера утром опубликовали видео, на котором к рыбакам из леса вышел «разбойник». Енотовидная собака не захотела удовлетворяться поданной рыбешкой, обиделась на скудное предложение и направилась к самому ценному — ледовому буру.

Пометив «добычу», зверь попытался утащить тяжеленный железный инструмент. Тащила енотовидная собака бур вполне успешно, но медленно. Рыбаки догнали. Тогда разбойник направился к походной сумке, потащил ее по льду. Сумку украсть животному тоже не позволили.

После неудачи животное ретировалось.

Фото: скриншот видео Рыбалка в Новосибирске
#Дарья Зыкова#Происшествия#Кража#Зимняя рыбалка#Енотовидная собака#Новости#Омская область#Новосибирская область#Сибирь#Соцсети
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