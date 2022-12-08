В Омской области создадут отдельный Совет по делам участников СВО

Рассматривать на Совете по делам участников специальной военной операции будут медицинскую реабилитацию и трудоустройство омичей, возвращающихся из зоны СВО, региональные выплаты, обеспечение комфортных условий для тех, кто получил инвалидность, а также патриотическое воспитание.