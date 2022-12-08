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В Омской области создадут отдельный Совет по делам участников СВО

Сегодня, 07:53
Фото: 1MI
иллюстрация
Для поддержки омских военнослужащих, участвующих в СВО, при губернаторе создадут новый Совет для координации регионального кабмина и профильных ведомств.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о решении губернатора создать новый совещательный штаб. Обсуждаться будут проблемы участников СВО.

В состав Совета войдут министры профильных ведомств, зампреды правительства и представители общественников и волонтеров от комитета солдатских матерей и народного фронта.

Рассматривать на Совете по делам участников специальной военной операции будут медицинскую реабилитацию и трудоустройство омичей, возвращающихся из зоны СВО, региональные выплаты, обеспечение комфортных условий для тех, кто получил инвалидность, а также патриотическое воспитание.

Губернатор анонсировал Совет в своем телеграмм-канале:

«В необходимости такого решения я убедился после встреч с ветеранами боевых действий, волонтерами, участниками СВО и их женами. Это те люди, которые знают, с какими проблемами наши ребята сталкиваются за ленточкой, в чем остро нуждаются их родные и близкие», — написал губернатор. Также он добавил: «Но каждый раз возникают новые вопросы и потребности. Считаю, что обсуждать и решать их нужно на принципиально ином уровне — в отдельной структуре, призванной оказать всестороннюю поддержку нашим защитникам. Новый совещательный орган поможет скорректировать нашу работу в этом направлении», — объяснил Александр Бурков необходимость нового совещательного органа в правительстве.

Напомним, что недавно губернатор провел встречу с омичами, вернувшимися из зоны СВО.

Участники СВО поговорили с правительством и общественниками Омской области
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#Дарья Зыкова#Общество#Спецоперация#Новости#Омская область#Александр Бурков#Поддержка
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