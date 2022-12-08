В Омской области создадут отдельный Совет по делам участников СВО

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о решении губернатора создать новый совещательный штаб. Обсуждаться будут проблемы участников СВО.
В состав Совета войдут министры профильных ведомств, зампреды правительства и представители общественников и волонтеров от комитета солдатских матерей и народного фронта.
Рассматривать на Совете по делам участников специальной военной операции будут медицинскую реабилитацию и трудоустройство омичей, возвращающихся из зоны СВО, региональные выплаты, обеспечение комфортных условий для тех, кто получил инвалидность, а также патриотическое воспитание.
Губернатор анонсировал Совет в своем телеграмм-канале:
«В необходимости такого решения я убедился после встреч с ветеранами боевых действий, волонтерами, участниками СВО и их женами. Это те люди, которые знают, с какими проблемами наши ребята сталкиваются за ленточкой, в чем остро нуждаются их родные и близкие», — написал губернатор. Также он добавил: «Но каждый раз возникают новые вопросы и потребности. Считаю, что обсуждать и решать их нужно на принципиально ином уровне — в отдельной структуре, призванной оказать всестороннюю поддержку нашим защитникам. Новый совещательный орган поможет скорректировать нашу работу в этом направлении», — объяснил Александр Бурков необходимость нового совещательного органа в правительстве.
Напомним, что недавно губернатор провел встречу с омичами, вернувшимися из зоны СВО.