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В Омске за создание экстремистского сообщества осудят двух 19-летних парней

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
иллюстрация
19-летним омичам грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

По сообщению СУ СКР по Омской области, завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, обвиняемых в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

По версии следствия, двое 19-летних омичей создали в интернете сообщество, в котором общались с другими пользователями, пропагандировали экстремистские и националистические идеи и вовлекали в это других людей. Также омичи возбуждали ненависть и вражду к другим социальным группам, негативно высказывались в адрес людей, придерживающихся других идеологических взглядов и даже призывали к насилию и оправдывали фашизм.

В ходе обысков у обвиняемых изъяли предметы с изображением свастики, газовый пистолет, складные ножи и другое оружие, которое они планировали использовать для нападения на жителей города.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали. Тем не менее, расследование завершено, материалы уголовного дела готовятся к направлению в суд. Парням может грозить от 6 до 10 лет тюрьмы.

Фото: СКР по Омской области
#Юлия Бармина#СУ СКР Омской области#Новости#Омск#Уголовное дело#Экстремизм#Интернет
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