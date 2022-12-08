В Омске за создание экстремистского сообщества осудят двух 19-летних парней

По версии следствия, двое 19-летних омичей создали в интернете сообщество, в котором общались с другими пользователями, пропагандировали экстремистские и националистические идеи и вовлекали в это других людей. Также омичи возбуждали ненависть и вражду к другим социальным группам, негативно высказывались в адрес людей, придерживающихся других идеологических взглядов и даже призывали к насилию и оправдывали фашизм.