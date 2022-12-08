В Омске скончалась известная акварелистка Римма Камкина

В омском музее «Либеров-Центр» сообщили печальную новость: на 93-м году жизни скончалась известная омская акварелистка Римма Камкина.
Римма Камкина писала картины в технике аlla prima, потому ее работы выглядели максимально живыми. Многие годы Римма Камкина постигала одно из самых образных, поэтичных и музыкальных искусств — технику воздушной акварели. Наиболее известной работой художницы стал портрет поэта А. С. Пушкина.
Государственный областной художественный музей «Либеров-центр» выражает глубокие соболезнования семье Риммы Петровны. Город55 присоединяется к соболезнованиям близким, друзьям и коллегам художницы.
Информацию о дате, времени и месте прощания в музее пообещали сообщить дополнительно.