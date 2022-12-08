В Омске скончалась известная акварелистка Римма Камкина

Римма Камкина писала картины в технике аlla prima, потому ее работы выглядели максимально живыми. Многие годы Римма Камкина постигала одно из самых образных, поэтичных и музыкальных искусств — технику воздушной акварели. Наиболее известной работой художницы стал портрет поэта А. С. Пушкина.