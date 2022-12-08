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В Омске скончалась известная акварелистка Римма Камкина

Сегодня, 09:39
Фото: 1MI
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Художнице было 92 года.

В омском музее «Либеров-Центр» сообщили печальную новость: на 93-м году жизни скончалась известная омская акварелистка Римма Камкина.

Римма Камкина писала картины в технике аlla prima, потому ее работы выглядели максимально живыми. Многие годы Римма Камкина постигала одно из самых образных, поэтичных и музыкальных искусств — технику воздушной акварели. Наиболее известной работой художницы стал портрет поэта А. С. Пушкина.

Государственный областной художественный музей «Либеров-центр» выражает глубокие соболезнования семье Риммы Петровны. Город55 присоединяется к соболезнованиям близким, друзьям и коллегам художницы.

Информацию о дате, времени и месте прощания в музее пообещали сообщить дополнительно.

#Общество#Новости#Омская область#Смерть#Художница#Художник#Акварель#Ольга Акамова
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