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В Казахстане сообщили о задержавшихся в пробке у Босфора танкерах с нефтью

Сегодня, 14:15
Фото: piqsels.com-
От восьми до десяти танкеров с нефтью, имеющих отношение к Казахстану, попали в пробку и задержались у турецких берегов.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление председателя правления национальной компании «Казмунайгаз» Магзума Мирзагалиева.

По словам Мирзагалиева, в общей сложности нефть вез 21 танкер, шесть из них доставляли топливо компании «Тенгизшевройл». Танкеры застряли у берегов Турции 8 декабря, в пробку попали 26 единиц техники.

Как отмечали в Bloomberg, это суда, перевозящие более 23 млн баррелей нефти из Казахстана. Уточнялось, что танкеры не могут пересечь проливы Босфор и Дарданеллы.

Затор из судов образовался возле турецких берегов 5 декабря после вступления в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России и потолка цен на топливо.

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