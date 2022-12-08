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В Беларуси в первом чтении принят документ об ответственности за фейки об армии

Вчера, 11:32
Нижняя палата парламента Белоруссии одобрила в первом чтении законопроект о привлечении к ответственности за публикации фейковой информации о Вооруженных силах государства.

Этой информацией поделилась в Telegram палата представителей Нацсобрания республики.

Сообщается, что в диспозицию ст. 369-1 белорусского УК в случае принятия закона могут быть внесены соответствующие изменения, — информирует Russian.rt.com.

Кроме того, в сообщении говорится, что такие изменения станут превентивной мерой, направленной на устранение из инфопространства заведомо ложных данных о ВС Беларуси, а также прочих силовых структурах республики.

Известно, что законодательная инициатива о введении в стране смертной казни для должностных лиц за госизмену также принята в первом чтении.

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