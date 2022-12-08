Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Зарплаты поменяют. Сколько будут получать омские медики после Нового года

Сегодня, 02:54
Фото: 1MI
Самая существенная прибавка к зарплате ожидается у врачей районных и центральных районных больниц.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о надбавках медикам в 2023 году, которые на Совете по развитию гражданского общества и правам человека анонсировал Владимир Путин.

Так, после Нового года все врачи районных и центральных районных больниц, в том числе и в Омской области, начнут получать надбавку в 18.5 тысяч рублей.

Для врачей первичного звена здравоохранения предусмотрены выплаты в 14.5 тысяч рублей ежемесячно, а для врачей скорой медицинской помощи – в 11.5 тысяч рублей.

Медицинский персонал из среднего звена в районных больницах, по заверениям Голиковой, с 2023 года будет получать на 8 тысяч рублей больше, а из первичного звена – на 6.5 тысяч рублей.

Зарплата фельдшеров и медсестер скорой помощи увеличится на 7 тысяч рублей, а младшего медперсонала – на 4 тысячи рублей. Помимо этого надбавка в 4.5 тысячи рублей предусмотрена и для фельдшеров скорой помощи, которые принимают вызовы.

На эти доплаты в бюджете ФОМС уже заложено порядка 152.4 млрд рублей.

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Владимир Путин#Татьяна Голикова#Медицина#Скорая помощь#Фельдшер скорой помощи#Выплаты#Зарплата
Подпишитесь
Топ арбитража. Беднейший депутат Головачев, банкротство с Урала и мазутные долги
Вчера, 05:29
Путин рассказал о возможности дополнительной мобилизации
Вчера, 14:49
К банкротству омской «Тепловой компании» присоединилась компания из Рязани
Вчера, 05:51
Крепостной вал, яблоневый сад и видовые площадки: в Омске обсудили будущее набережной
Вчера, 06:00
Путин сообщил, сколько мобилизованных уже находятся в зоне спецоперации
Вчера, 15:03