Зарплаты поменяют. Сколько будут получать омские медики после Нового года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о надбавках медикам в 2023 году, которые на Совете по развитию гражданского общества и правам человека анонсировал Владимир Путин.
Так, после Нового года все врачи районных и центральных районных больниц, в том числе и в Омской области, начнут получать надбавку в 18.5 тысяч рублей.
Для врачей первичного звена здравоохранения предусмотрены выплаты в 14.5 тысяч рублей ежемесячно, а для врачей скорой медицинской помощи – в 11.5 тысяч рублей.
Медицинский персонал из среднего звена в районных больницах, по заверениям Голиковой, с 2023 года будет получать на 8 тысяч рублей больше, а из первичного звена – на 6.5 тысяч рублей.
Зарплата фельдшеров и медсестер скорой помощи увеличится на 7 тысяч рублей, а младшего медперсонала – на 4 тысячи рублей. Помимо этого надбавка в 4.5 тысячи рублей предусмотрена и для фельдшеров скорой помощи, которые принимают вызовы.
На эти доплаты в бюджете ФОМС уже заложено порядка 152.4 млрд рублей.