Ревность довела до больницы. Омич вылил кипяток на голову своего друга

По сообщению УМВД России по Омской области, в полицию поступило сообщение о происшествии в поселке Большеречье, в результате которого пострадал мужчина.
Сотрудники полиции выяснили, что трое местных жителей собрались вместе, чтобы провести вечер за распитием алкоголя. Во время застолья у 43-летнего хозяина дома произошел конфликт с сожительницей — он приревновал ее к другим мужчинам.
Один из гостей решил заступиться за женщину, за что и поплатился. Ревнивец вылил на его голову кипяток из электрического термопота. В итоге 34-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Раннее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозы убийством.