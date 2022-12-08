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Ревность довела до больницы. Омич вылил кипяток на голову своего друга

Сегодня, 08:44
Фото: 1MI
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В Омской области мужчина вылил кипяток на голову своего друга из-за ревности

34-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.

По сообщению УМВД России по Омской области, в полицию поступило сообщение о происшествии в поселке Большеречье, в результате которого пострадал мужчина.

Сотрудники полиции выяснили, что трое местных жителей собрались вместе, чтобы провести вечер за распитием алкоголя. Во время застолья у 43-летнего хозяина дома произошел конфликт с сожительницей — он приревновал ее к другим мужчинам.

Один из гостей решил заступиться за женщину, за что и поплатился. Ревнивец вылил на его голову кипяток из электрического термопота. В итоге 34-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Раннее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозы убийством.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Большеречье#Уголовное дело#Алкоголь#Ожог#Больница#Ревность
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