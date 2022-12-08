Рак и инсульт вырвались на свободу. В воздухе Омска повисли «подарки» от предприятий

Данные Обь-Иртышского УГМС позволяют увидеть, что дышали за последние дни омичи отнюдь не чистым морозным воздухом.
6 декабря было зарегистрировано превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода в Ленинском округе. В остальных округах концентрация была весомая, но к самым границам ПДК не подобралась. В высоких дозах влияние угарного газа смертельно, но рассеивание в воздухе тоже не приводит ни к чему хорошему. Периодическое кислородное голодание портит сосуды, провоцирует риск инсультов.
Дышали омичи и пылью, несмотря на декабрь, особенно в Кировском и Октябрьском округах. Диоксид азота подбирался к самым границам нормы. В Ленинском округе концентрация была 0,8, а в Советском — 0,9. Напомним, что диоксид азота — один из опаснейших онкологических триггеров. Его «младший брат» — оксид азота в тех же округах был в пугающих количествах.
Сероводород отметился в Советском округе концентрацией в 0,9, а по Кировскому, Октябрьскому и Центральному — в 0,6. Фенол побыл с омичами во всех округах, но больше всего — в Октябрьском и Центральном. Ну и совсем «немного» — до 0,4 в Ленинском округе плавало в воздухе формальдегида.
Если пересчитать сумму концентраций 6 декабря в одном только Ленинском округе Омска, то концентрация примесей в воздухе будет 5,1 по стандартному индексу.
Отметим, что омичи активно жаловались в соцсетях на запахи «химии» и гари, и по нескольким обращениям в комментариях отвечало Минприроды.