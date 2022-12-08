Рак и инсульт вырвались на свободу. В воздухе Омска повисли «подарки» от предприятий

Сероводород отметился в Советском округе концентрацией в 0,9, а по Кировскому, Октябрьскому и Центральному — в 0,6. Фенол побыл с омичами во всех округах, но больше всего — в Октябрьском и Центральном. Ну и совсем «немного» — до 0,4 в Ленинском округе плавало в воздухе формальдегида.