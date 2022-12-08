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Проект «Управдом» — 10 лет в эфире на 12 канале

Сегодня, 11:13
Фото: 12 канал
Почему в квартире холодно? Почему не вывозят мусор? Почему не делают капитальный ремонт?

Со всеми этими «почему» разбираются корреспонденты программы «Управдом» в ежедневном режиме.

А с чем же пришлось столкнуться на этой неделе?

Фото: 12 канал

Омич устроил в квартире мусоросортировочный пункт.

Маленькая коммунальная авария вскрыла большие проблемы многоэтажки в Чкаловском поселке. В конце ноября рядом с домом прорвало теплотрассу. На время аварийных работ отопление отключили, а когда систему запустили, один из стояков так и остался холодным. В поисках причины жильцы дома и сотрудники управляющей компании оказались у дверей одной из квартир.

Соседи знали, что хозяин получил жилплощадь в наследство от матери, в собственность ее не оформил, сам проживает в другом конце города, в Чкаловском поселке же появляется редко и почему-то всегда по ночам. После многочисленных звонков мужчина все же приехал. И тут выяснилось — квартиру он превратил в склад мусора. За горами отходов и оказалась замурованной размороженная батарея.

Фото: 12 канал

Под психологическим нажимом соседей, в присутствии участкового и съемочной группы 12 канала хозяин квартиры все-таки пустил к себе коммунальщиков. Что обнаружили в помещении, удалось ли отремонтировать в доме систему отопление и как заставить омича очистить помещение, смотрите 8 декабря в 19:00 в программе «Управдом» на 12 канале.

Фото: 12 канал

Побывали корреспонденты программы и в Чернолучинском поселке. Единственная водонапорная башня там превратилась в ледяную скульптуру, правда местных жителей появление арт-объекта не радует. Без воды остались около 200 семей. Кто-то покупает воду в магазинах, кто-то возит в канистрах из Омска, а тем, кто испытывает трудности с деньгами или транспортом, приходится растапливать снег.

Как планируют решать проблему местных жителей, журналистам рассказали в Администрации Омского района.

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/upravdom/

#Общество#Омск#Омская область#Жалобы
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