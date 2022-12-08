Проект «Управдом» — 10 лет в эфире на 12 канале

Соседи знали, что хозяин получил жилплощадь в наследство от матери, в собственность ее не оформил, сам проживает в другом конце города, в Чкаловском поселке же появляется редко и почему-то всегда по ночам. После многочисленных звонков мужчина все же приехал. И тут выяснилось — квартиру он превратил в склад мусора. За горами отходов и оказалась замурованной размороженная батарея.