Перед Новым годом МегаФон обеспечил омских дачников сетью 4G

В преддверии празднования Нового 2023 года МегаФон построил современные базовые станции LTE в СНТ-Шинник-2, СНТ-Полет-2, СНТ-Урожай и СНТ-Степняк, расположенных в районе Омска. Теперь дачникам, которые ценят не только летний, но и зимний отдых на свежем воздухе, будет доступен быстрый мобильный интернет 4G на скорости до 100 Мбит/c. Омичи смогут выкладывать праздничные фотографии и видео в соцсетях, смотреть любимые новогодние фильмы и программы в высоком разрешении. Поздравить близких «с наступающим» также будет проще и комфортнее с помощью звонков по технологии VoLTE, которые отличаются чистым звуком, а также мгновенным соединением и возможностью говорить, не прерывая интернет-сессии.