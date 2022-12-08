Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Перед Новым годом МегаФон обеспечил омских дачников сетью 4G

Сегодня, 07:33
Фото: ПАО МегаФон
Компания построила современные станции в четырех садоводческих массивах в Октябрьском, Ленинском и Центральном округах Омска.

Популярность переезда в пригород на время новогодних каникул у омичей значительно возросла: за последние два года число абонентов МегаФона на территории дачных сообществ в зимний период увеличилось почти в 1,5 раза, а мобильный трафик вырос на 30%. Аналитики отмечают, что такая тенденция связана, в том числе и с развитием инфраструктуры связи в этих районах – жители региона даже за городом могут комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами, звонить родным и близким по голосовой или видеосвязи.

В преддверии празднования Нового 2023 года МегаФон построил современные базовые станции LTE в СНТ-Шинник-2, СНТ-Полет-2, СНТ-Урожай и СНТ-Степняк, расположенных в районе Омска. Теперь дачникам, которые ценят не только летний, но и зимний отдых на свежем воздухе, будет доступен быстрый мобильный интернет 4G на скорости до 100 Мбит/c. Омичи смогут выкладывать праздничные фотографии и видео в соцсетях, смотреть любимые новогодние фильмы и программы в высоком разрешении. Поздравить близких «с наступающим» также будет проще и комфортнее с помощью звонков по технологии VoLTE, которые отличаются чистым звуком, а также мгновенным соединением и возможностью говорить, не прерывая интернет-сессии.

«МегаФон использует технологии big data для развития сети, мы постоянно анализируем и прогнозируем активность абонентов и заранее готовим инфраструктуру к повышенной нагрузке. Видя растущий интерес омичей к «загородному» формату встречи Нового года, наши инженеры запустили новое телеком-оборудование в популярных садовых товариществах, чтобы жители региона могли провести праздники вдали от городской суеты, но с привычным уровнем «цифрового» комфорта», — прокомментировал Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.

С начала этого года МегаФон модернизировал и построил новые базовые станции в более чем 90 населенных пунктах Омской области. Улучшение качества сети и увеличение скорости интернета почувствовали жители Омского, Тарского, Москаленского, Кормиловского, Таврического, Называевского, Большереченского, Знаменского и Черлакского районов. Связь 4G оператора впервые появилась в селе Новоягодном и ауле Каскат.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

erid: LjN8KTp85

#Омск#Омская область#Общество#Город
Подпишитесь
«Надо потерпеть»: студенты ОмГПУ пожаловались на идущий во время занятий ремонт
Сегодня, 06:00
Путин рассказал о возможности дополнительной мобилизации
Вчера, 14:49
Важно. Мэр Омска Сергей Шелест попал в больницу
Сегодня, 06:11
Четверо выбыло. В Омске поменялся Архитектурно-градостроительный совет
Сегодня, 04:54
Рак и инсульт вырвались на свободу. В воздухе Омска повисли «подарки» от предприятий
Сегодня, 04:14
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Омска
Сегодня, 04:00