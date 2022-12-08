Перед Новым годом МегаФон обеспечил омских дачников сетью 4G

Популярность переезда в пригород на время новогодних каникул у омичей значительно возросла: за последние два года число абонентов МегаФона на территории дачных сообществ в зимний период увеличилось почти в 1,5 раза, а мобильный трафик вырос на 30%. Аналитики отмечают, что такая тенденция связана, в том числе и с развитием инфраструктуры связи в этих районах – жители региона даже за городом могут комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами, звонить родным и близким по голосовой или видеосвязи.
В преддверии празднования Нового 2023 года МегаФон построил современные базовые станции LTE в СНТ-Шинник-2, СНТ-Полет-2, СНТ-Урожай и СНТ-Степняк, расположенных в районе Омска. Теперь дачникам, которые ценят не только летний, но и зимний отдых на свежем воздухе, будет доступен быстрый мобильный интернет 4G на скорости до 100 Мбит/c. Омичи смогут выкладывать праздничные фотографии и видео в соцсетях, смотреть любимые новогодние фильмы и программы в высоком разрешении. Поздравить близких «с наступающим» также будет проще и комфортнее с помощью звонков по технологии VoLTE, которые отличаются чистым звуком, а также мгновенным соединением и возможностью говорить, не прерывая интернет-сессии.
«МегаФон использует технологии big data для развития сети, мы постоянно анализируем и прогнозируем активность абонентов и заранее готовим инфраструктуру к повышенной нагрузке. Видя растущий интерес омичей к «загородному» формату встречи Нового года, наши инженеры запустили новое телеком-оборудование в популярных садовых товариществах, чтобы жители региона могли провести праздники вдали от городской суеты, но с привычным уровнем «цифрового» комфорта», — прокомментировал Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.
С начала этого года МегаФон модернизировал и построил новые базовые станции в более чем 90 населенных пунктах Омской области. Улучшение качества сети и увеличение скорости интернета почувствовали жители Омского, Тарского, Москаленского, Кормиловского, Таврического, Называевского, Большереченского, Знаменского и Черлакского районов. Связь 4G оператора впервые появилась в селе Новоягодном и ауле Каскат.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.
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