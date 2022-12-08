Омский «Авангард» потерпел второе поражение подряд, уступив дома «Ак Барсу»

Третий период прошел весело, быстро, остро и задорно. Обе команды были близки к тому, чтобы вырваться вперед. Ближе всех подобрались омичи, – до третьего гола в ворота казанцев их отделяло буквально пару миллиметров, но гостей спасла «двойная» штанга. В итоге медиакуб над G-Drive Ареной замер на счете 2:2 и с этим цифрами перекочевал в овертайм.