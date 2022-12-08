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Омский «Авангард» потерпел второе поражение подряд, уступив дома «Ак Барсу»

Сегодня, 16:33
Фото: ХК Авангард
Казанцы сумели отыграться с 0:2 и перевели игру в овертайм.

Встречей с казанским «Ак Барсом» завершилась очередная домашняя серия омского «Авангарда». В четверг, 8 декабря, на льду G-Drive Арены «ястребы» в овертайме уступили гостям со счетом 2:3.

Первый период этого матча остался за омичами. К 8-й минуте казанцы заработали удаление и нападающий «Авангарда» Иван Телегин открыл счет с передачи Арсения Грицюка и Сергея Толчинского.  Через 10 минут большинство реализовал уже сам Арсений, которому ассистировали Семен Чистяков и Сергей Толчинский.

В самом начале второй двадцатиминутки «Ак Барс» вновь схлопотал две минуты, выстоял и лихо побежали на ворота Василия Демченко. Этот посыл принес свои плоды уже на 11-й минуте периода: Дмитрий Каргалицкий с передачи Вадима Шипачева сократил отставание в счете. Еще через 6 минут казанцы восстановили равенство в игре, – шайбу в ворота омичей после паса Ильи Сафонова забросил нападающий Никита Дыняк.

Третий период прошел весело, быстро, остро и задорно. Обе команды были близки к тому, чтобы вырваться вперед. Ближе всех подобрались омичи, – до третьего гола в ворота казанцев их отделяло буквально пару миллиметров, но гостей спасла «двойная» штанга. В итоге медиакуб над G-Drive Ареной замер на счете 2:2 и с этим цифрами перекочевал в овертайм.

В дополнительное время «ястребы» сразу же перехватили преимущество, но продержались буквально пару минут, после чего инициативой завладели казанцы. Финальную точку в этом матче поставил точный бросок Дмитрия Юдина, который и принес победу «Ак Барсу». 

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Казань#Иван Телегин#Арсений Грицюк#Сергей Толчинский#Вадим Шипачев#Василий Демченко#Авангард#Хоккей#КХЛ#Ак Барс
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