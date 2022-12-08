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Омские врачи спасли мужчину от тяжелой инфекции

Сегодня, 13:30
Фото: Министерство здравоохранения Омской области
В настоящее время пациент находится под аппаратом ИВЛ.

По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Омской области, врачи ГКБ № 1 имени А. Н. Кабанова спасли мужчину от тяжелой инфекции.

Несколько недель назад в больницу обратился омич с симптомами тяжелой гнойной некротической инфекции, с высокой температурой и состоянием тяжелого сепсиса. Выполнив оперативное пособие, врачи выяснили, что гнойная некротическая флигмона распространилась на переднее и заднее средостение.

«Вовремя выполненное и адекватное оперативное лечение позволило стабилизировать пациента на начальных этапах. Далее колоссальными усилиями медицинского персонала и в частности наших реаниматологов удалось вывести пациента из септического состояния. Сейчас в операционной пациенту была выполнена ревизия ран, а в последующем они были зашиты на дренажах», — рассказал заведующий торакальным отделением ГКБ № 1 им. А. Н. Кабанова, к. м. н., Андрей Суздальцев.

В настоящее время пациент находится под аппаратом ИВЛ. В ближайший месяц его ожидает восстановление.

#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Больница#Операция#Болезнь#Инфекция#Врачи
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