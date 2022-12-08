Омские врачи спасли мужчину от тяжелой инфекции

Несколько недель назад в больницу обратился омич с симптомами тяжелой гнойной некротической инфекции, с высокой температурой и состоянием тяжелого сепсиса. Выполнив оперативное пособие, врачи выяснили, что гнойная некротическая флигмона распространилась на переднее и заднее средостение.