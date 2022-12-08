Одна из богатейших женщин Омска переписала свой бизнес на мужчину

«Атриа» специализируется на оптовых продажах газа и нефтепродуктов. В 2021 году выручка предприятия превысила три миллиарда рублей, что обеспечило Тамаре Драчевой (на тот момент и директору, и владельцу) место в топе-100 самых богатых омичей. Она заняла в этом списке почетную 99-ю позицию.