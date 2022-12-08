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Одна из богатейших женщин Омска переписала свой бизнес на мужчину

Сегодня, 07:11
Фото: Антон Засимов / 1MI
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Теперь ООО «Атриа» принадлежит Алексею Алдохину.

Согласно открытым данным, в списке самых богатых людей Омска произошли определенные изменения. Тамара Драчева, владевшая ООО «Атриа», передала это предприятие Алексею Алдохину. Теперь он числится и директором, и единственным бенефициаром этой фирмы.

«Атриа» специализируется на оптовых продажах газа и нефтепродуктов. В 2021 году выручка предприятия превысила три миллиарда рублей, что обеспечило Тамаре Драчевой (на тот момент и директору, и владельцу) место в топе-100 самых богатых омичей. Она заняла в этом списке почетную 99-ю позицию.

Топ-100 богатых омичей
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Стоит обратить внимание, что изначально, с 2013 года, Драчева владела только 50% предприятия. Ее компаньоном был Александр Алексеевич Алдохин, отказавшийся от своей доли в 2017 году. Теперь преемником Драчевой стал Алексей Алексеевич Алдохин.

На данный момент Драчева не является собственником каких-либо бизнес-активов.

#Николай Эйхвальд#Экономика#Самые богатые#Новости#Омская область#Бизнес#Передача активов#Бизнесвумен
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