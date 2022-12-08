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Новый «Овертайм»: надежда российского хоккея и гол, которого не было

Сегодня, 05:41
Фото: 12 канал
Вряд ли какая-нибудь команда смогла выдержать столь продолжительный «Овертайм», ведь он действительно продолжается на протяжении практически 30 лет!

Единственная программа о хоккее на омском телевидении выходила и выходит невзирая на результаты «Авангарда», его турнирное положение или место базирования клуба.

На протяжении четырёх сезонов, которые «ястребы» провели в Балашихе, программа продолжала выходить в прежнем режиме, подробно рассказывая о жизни клуба на расстоянии.

Возвращение домой оказалось знаковым: каждый матч на «G-Drive Арене» собирает аншлаг, команда стала ещё ближе к своим болельщикам, и во многом это стало возможным благодаря «Овертайму».

Новый выпуск «Овертайма» уже не за горами! Ведущие программы Андрей Блохин, Максим Гречанин и Пётр Смольников приготовили для хоккейных болельщиков яркий выпуск, который выйдет как раз по окончании очередного домашнего матча «ястребов» с казанскими «барсами».

Вечер четверга обещает быть по-настоящему хоккейным!

В очередном выпуске зрители увидят яркий репортаж Петра Смольникова из Челябинска, где прошёл матч Кубка вызова МХЛ, в котором принимали участие сразу три «Омских ястреба»: главный тренер молодёжки Виталий Черночуб, а также игроки Павел Леука и Антон Казачёк. Кроме того, Андрей Блохин представит интервью с одним из самых талантливых игроков своего возраста, хоккеистом к которому приковано повышенное внимание последние полтора месяца. Речь, конечно же, об Иване Мирошниченко!

Максим Гречанин расскажет, каково это — играть в футбол в минус 20 градусов, и представит доказательства того, что в товарищеском матче между «Мощными СМИ» и «Охранниками Крылова» на самом деле забили больше чем один мяч!

И приятный бонус для тех, кто мечтал, чтобы в Омске появилась и женская команда: постоянный участник хоккейных проектов «12 канала» — чемпион МХЛ и тренер Академии «Авангард» Алексей Кондратьев познакомит зрителя с игроком «Омской ракеты»!

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/overtaym/

#Хоккей#Омск#Омская область
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