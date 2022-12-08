Новый «Овертайм»: надежда российского хоккея и гол, которого не было

В очередном выпуске зрители увидят яркий репортаж Петра Смольникова из Челябинска, где прошёл матч Кубка вызова МХЛ, в котором принимали участие сразу три «Омских ястреба»: главный тренер молодёжки Виталий Черночуб, а также игроки Павел Леука и Антон Казачёк. Кроме того, Андрей Блохин представит интервью с одним из самых талантливых игроков своего возраста, хоккеистом к которому приковано повышенное внимание последние полтора месяца. Речь, конечно же, об Иване Мирошниченко!

Максим Гречанин расскажет, каково это — играть в футбол в минус 20 градусов, и представит доказательства того, что в товарищеском матче между «Мощными СМИ» и «Охранниками Крылова» на самом деле забили больше чем один мяч!

И приятный бонус для тех, кто мечтал, чтобы в Омске появилась и женская команда: постоянный участник хоккейных проектов «12 канала» — чемпион МХЛ и тренер Академии «Авангард» Алексей Кондратьев познакомит зрителя с игроком «Омской ракеты»!