«Надо потерпеть»: студенты ОмГПУ пожаловались на идущий во время занятий ремонт

Также в пресс-службе педуниверситета рассказали, что двум факультетам было предложено временно переместиться в другой корпус. Однако он расположен далеко от центра, поэтому факультеты отказались. Большая часть лекционных занятий в корпусе на улице Интернациональной с началом ремонта переведена на дистант. Практические занятия, к примеру на факультете иностранных языков, эффективнее проводить очно, поэтому они остались в расписании в очном формате.