«Надо потерпеть»: студенты ОмГПУ пожаловались на идущий во время занятий ремонт

В корпусе Омского педуниверситета на улице Интернациональной полным ходом идет ремонт. Новость, казалось бы, позитивная. Историческое здание, построенное в 1902 году и являющееся памятником градостроительства и архитектуры регионального значения, приводят в порядок впервые за 20 лет. Летом отреставрировали фасад, сейчас принялись за аудитории.
Правда, все работы решили вести прямо во время занятий. Студенты жалуются, что учеба превратилась для них в мучение, которое продолжается вот уже два месяца. В этом трехэтажном корпусе размещаются два факультета — экономики, менеджмента, сервиса и туризма, а также иняз.
У студентов первого вроде бы претензий нет:
«Нам дают хорошие аудитории. В коридоре мебель стоит. Но в целом пыли нет. И крайне редко слышно строительный шум», — рассказала одна из студенток ФЭМСТ.
А вот студенты факультета иностранных языков жалуются на сложности.
«Ремонт идет на втором и третьем этаже — как раз там, где занимается иняз, — рассказала Городу55 мама одной из студенток Татьяна. — Дочь ходила к декану, та тоже очень сокрушалась: «Неудобно, но нужно потерпеть». Еще один преподаватель сказал: «В другом корпусе ремонт был, как-то вытерпели. И вы терпите.
Но заниматься просто нереально: дрель жужжит, из коридора доносится музыка и нецензурная брань рабочих. Два месяца весь корпус стоит в пыли. Ремонт ведется во время занятий, удаленки нет. Отношение к студентам и сотрудникам просто нечеловеческое».
По словам нашей собеседницы, на этой неделе ремонт продолжается. Сейчас рабочие начали что-то красить. Несмотря на морозы, студенты вынуждены сидеть на парах с открытыми настежь окнами, иначе можно просто задохнуться от едкого запаха.
«Ну есть же какие-то нормы СанПиН. Если занятия в таких условиях им соответствуют, то у меня нет претензий. Но есть большие сомнения, что так можно делать, — продолжает Татьяна. — Не знаю, в чем там трудности. Можно было, наверное, сделать какую-то вторую, вечернюю смену или частично в онлайн перевести. Но абсолютно никаких шагов навстречу не сделано. Даже в жесткий локдаун при коронавирусе университет не прекратил работу. Неужели сейчас критично, если студентов переведут на удаленку или в другой корпус?»
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу ОмГПУ. Там объяснили, что деньги на ремонт корпуса появились внезапно — за счет средств, сэкономленных при реализации второй части проекта «Технопарк универсальных педагогических компетенций». Деньги поступили только в конце августа, а освоить их надо до конца года.
«В 2022 году в ОмГПУ реализуется второй этап проекта «Учитель будущего поколения России», инициированного Министерством просвещения, — рассказал Городу55 ректор ОмГПУ Иван Кротт. — В 2021 году в университете была создана первая часть Технопарка универсальных педагогических компетенций. Тогда в главном корпусе ОмГПУ были проведены капитальные ремонтные работы на всех этажах, были созданы новые лаборатории и закуплены современное оборудование и новая мебель. Сейчас завершается строительство второй части Технопарка, и ремонтные работы идут во всех корпусах. В корпусе на улице Интернациональной завершается капитальный ремонт 10 учебных аудиторий и одна аудитория ремонтируется для демонстрационного экзамена. Эти площадки будут использоваться для проведения не только демоэкзаменов, но и конкурсов профмастерства, открытых уроков и тренировок будущих педагогов на занятиях по методике преподавания школьных предметов. Безусловно, ремонтные работы доставляют некоторые неудобства студентам и преподавателям, но зато теперь в учебном корпусе будут новые аудитории с новым оборудованием и новой мебелью".
Ректор добавил, что Технопарк универсальных педагогических компетенций расширяется до границ всего университета. До конца 2022 года в ОмГПУ будет закуплено более 220 новых компьютеров, идет плановое обновление читальных залов и компьютерных классов.
Также в пресс-службе педуниверситета рассказали, что двум факультетам было предложено временно переместиться в другой корпус. Однако он расположен далеко от центра, поэтому факультеты отказались. Большая часть лекционных занятий в корпусе на улице Интернациональной с началом ремонта переведена на дистант. Практические занятия, к примеру на факультете иностранных языков, эффективнее проводить очно, поэтому они остались в расписании в очном формате.
В вузе нам также пообещали, что ремонт будет закончен в срок — по условиям договора подрядчик должен сдать работы до 15 декабря.