Над Черным морем корабль сбил неизвестный беспилотник

До 12 декабря в городе введен «желтый» уровень террористической опасности. Его установили летом 2022 года после попадания украинского беспилотника со взрывчаткой во двор штаба Черноморского флота. В октябре украинские боевики предприняли попытку совершить атаку беспилотников на корабли Черноморского флота в бухте Севастополя — по словам Развожаев, эта атака была самой массированной с момента начала СВО.