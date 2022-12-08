Над Черным морем корабль сбил неизвестный беспилотник

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Губернатор отметил, что военные «как всегда, сработали четко».
Губернатор Севастополя информирует местных жителей о действиях военных в случаях, если работа систем ПВО требует разъяснений. Кроме того, в ночь на 6 декабря в Севастополе ПВО сбили два беспилотника — губернатор подчеркнул качественную работу военных, отметив, что благодаря ей жители Севастополя даже не услышали, как функционировала система обороны.
До 12 декабря в городе введен «желтый» уровень террористической опасности. Его установили летом 2022 года после попадания украинского беспилотника со взрывчаткой во двор штаба Черноморского флота. В октябре украинские боевики предприняли попытку совершить атаку беспилотников на корабли Черноморского флота в бухте Севастополя — по словам Развожаев, эта атака была самой массированной с момента начала СВО.