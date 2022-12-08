Мутко: Доступность жилья будет сохранена и в 2023 году

Мутко сообщил, что в настоящее время на рынке примерно 40 млн “квадратов” непроданного жилья. Следовательно, выросший за последние годы спрос удовлетворен. Именно поэтому цены на жильё сейчас останавливаются, а в некоторых проектах они уже снизились. Он уверен, что и в следующем году данная тенденция сохранится, пишет mkset.ru. Руководитель ДОМ.РФ напомнил, что до 2030 года задача на всех землях, вводимых в оборот, - ввести 100 млн квадратных метров.