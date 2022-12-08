Мутко: Доступность жилья будет сохранена и в 2023 году

Мутко сообщил, что в настоящее время на рынке примерно 40 млн “квадратов” непроданного жилья. Следовательно, выросший за последние годы спрос удовлетворен. Именно поэтому цены на жильё сейчас останавливаются, а в некоторых проектах они уже снизились. Он уверен, что и в следующем году данная тенденция сохранится, пишет mkset.ru. Руководитель ДОМ.РФ напомнил, что до 2030 года задача на всех землях, вводимых в оборот, - ввести 100 млн квадратных метров.
ДОМ.РФ является оператором льготных ипотечных программ, которыми уже охвачены свыше 1,8 млн семей. Согласно статистике, сейчас каждый третий ипотечный кредит в России выдаётся через госпрограммы. Также компания занимается комплексным развитием территорий, вовлекает в оборот неиспользуемые федеральные земли, предоставляет участки под создание жилищно-строительных кооперативов. С 2016 года ДОМ.РФ вовлек в оборот 19 000 гектаров земельных участков с потенциалом строительства примерно на 40 миллионов квадратных метров жилья.
Жильё строится одновременно с прокладкой дорог, созданием инженерной и социальной инфраструктуры. Для финансирования таких комплексных проектов ДОМ.РФ использует инфраструктурные облигации. На данный момент таких проектов уже свыше 30, их общая стоимость оценивается в 86 млрд рублей. Это позволит простимулировать строительство 2 - 4 млн квадратных метров нового жилья.
Развивает ДОМ.РФ и рынок цивилизованного арендного жилья. Это не только альтернатива приобретению собственной квартиры, но и способ повысить стандарты на этом рынке, а также улучшить условия проживания в регионах РФ.