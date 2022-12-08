Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Мутко: Доступность жилья будет сохранена и в 2023 году

Сегодня, 16:25
Фото: piqsels.com
В интервью НТВ гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что на рынке жилья в регионах России выравнивается баланс предложения и спроса. По его мнению, это сохранит доступность жилья и в следующем году.

Мутко сообщил, что в настоящее время на рынке примерно 40 млн “квадратов” непроданного жилья. Следовательно, выросший за последние годы спрос удовлетворен. Именно поэтому цены на жильё сейчас останавливаются, а в некоторых проектах они уже снизились. Он уверен, что и в следующем году данная тенденция сохранится, пишет mkset.ru. Руководитель ДОМ.РФ напомнил, что до 2030 года задача на всех землях, вводимых в оборот, - ввести 100 млн квадратных метров.

ДОМ.РФ является оператором льготных ипотечных программ, которыми уже охвачены свыше 1,8 млн семей. Согласно статистике, сейчас каждый третий ипотечный кредит в России выдаётся через госпрограммы. Также компания занимается комплексным развитием территорий, вовлекает в оборот неиспользуемые федеральные земли, предоставляет участки под создание жилищно-строительных кооперативов. С 2016 года ДОМ.РФ вовлек в оборот 19 000 гектаров земельных участков с потенциалом строительства примерно на 40 миллионов квадратных метров жилья. 

Жильё строится одновременно с прокладкой дорог, созданием инженерной и социальной инфраструктуры. Для финансирования таких комплексных проектов ДОМ.РФ использует инфраструктурные облигации. На данный момент таких проектов уже свыше 30, их общая стоимость оценивается в 86 млрд рублей. Это позволит простимулировать строительство 2 - 4 млн квадратных метров нового жилья.

Развивает ДОМ.РФ и рынок цивилизованного арендного жилья. Это не только альтернатива приобретению собственной квартиры, но и способ повысить стандарты на этом рынке, а также улучшить условия проживания в регионах РФ.

Подпишитесь
«Надо потерпеть»: студенты ОмГПУ пожаловались на идущий во время занятий ремонт
Сегодня, 06:00
Взятка на взятке. В Омской области выявили 2500 коррупционных нарушений
Сегодня, 07:24
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Сегодня, 11:58
Одна из богатейших женщин Омска переписала свой бизнес на мужчину
Сегодня, 07:11
Омские перевозчики заявили, что теряют прибыль из-за бесплатных перевозок
Сегодня, 10:46
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Омска
Сегодня, 04:00