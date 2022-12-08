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Лауреат премии «Народный Герой» рассказал о том, как работают торакальные хирурги

Сегодня, 12:45
Фото: 12 канал
Очередной выпуск программы «Народный герой» — рассказ о победителе региональной премии в номинации «Профессионализм».

Азат Агбаевич Ибраев — торакальный онколог Клинического онкологического диспансера.

Азат Ибраев владеет самыми передовыми методиками хирургического лечения злокачественных опухолей и проводит уникальные для России операции с минимальной травматизацией. Съемочная группа побывала в операционной народного героя.

Через трёхсантиметровый разрез хирург удаляет поражённые опухолью доли лёгкого либо целое лёгкое. Обычно для удаления этого органа проводятся обширные полостные операции с рассечением грудной клетки от грудины до позвоночника. Здесь важно иметь хорошее оборудование. Изображение с эндоскопа выдаётся на экран с максимальным разрешением.

«Сложность таких операций в том, что само отверстие очень маленькое. В это же отверстие фиксируется эндоскоп, чтобы визуализировать все необходимые ткани. И в это же отверстие входят все необходимые инструменты. В том числе и гармонические энергетические устройства»,  — Азат Ибраев — торакальный онколог Клинического онкологического диспансера.
Фото: 12 канал

Врачебно-сестринская бригада онкодиспансера под руководством Азата Ибраева занимает первые места в конкурсе нештатных формирований Территориального центра медицины катастроф. Это бригады медиков, которые мобилизуются для работы с пострадавшими в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Фото: 12 канал

Просматривая кадры с церемонии вручения премии «Народный герой» Азат Агбаевич отметил, что слава настигла его сразу после того, как он спустился со сцены Концертного зала со статуэткой в руках: 

«Был ажиотаж. Когда я вернулся на своё место, пошли звонки, смс. Все поздравляли, звонили. Минут 20 пришлось отвечать на звонки. Поздравляли пациенты и более того, многие пациенты были в этом зале. При выходе подходили и поздравляли, некоторые даже фотографировались со мной».
Фото: 12 канал

Врач признается, что в большинстве случаев после его операций больным становится легче дышать, результат виден сразу. А на вопрос ведущей программы Натальи Змаги, что же для него самого значит выражение «лёгкое дыхание» Азат Ибраев, не задумываясь, отвечает: 

«Для нас лёгкое дыхание — получать удовлетворение от проведённых операций, что ты помог пациенту, что операция прошло успешно, без осложнений. Что человек выписывается домой к родным и близким. Это самая высшая похвала для любого хирурга».

Прогуляться по телевизионной аллее славы народных героев зрители могут каждый четверг.

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/narodnyy-geroy/

#Общество#Омск#Омская область
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