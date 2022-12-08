Лауреат премии «Народный Герой» рассказал о том, как работают торакальные хирурги

Врач признается, что в большинстве случаев после его операций больным становится легче дышать, результат виден сразу. А на вопрос ведущей программы Натальи Змаги, что же для него самого значит выражение «лёгкое дыхание» Азат Ибраев, не задумываясь, отвечает: