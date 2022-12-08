«Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов»

О решении открыть театральный сезон оперой «Борис Годунов» было объявлено в начале лета, а в ноябре генконсул Украины в Милане Андрей Картыш призвал не ставить оперу Мусоргского, отметив, что украинская община в Италии весьма разочарована этим фактом. Однако премьер-министр Италии Джордж Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили в защиту «Бориса Годунова», заявив, что ничего не имеют против русской культуры.