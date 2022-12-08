Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

«Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов»

Сегодня, 13:41
Фото: teatroallascala.org
Новый сезон всемирно известного миланского театра «Ла Скала» начался с представления оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Постановка увидела свет, невзирая на настойчивые протесты Украины.

Открытие сезона в «Ла Скала» стало одним из главных событий в музыкальной жизни Италии. Режиссером оперы выступил датский режиссер Каспер Хольтен. Оркестром руководит главный дирижер театра Риккардо Шайи, а главную партию исполнил российский оперный певец Ильдар Абдразаков, пишут «Известия». 

О решении открыть театральный сезон оперой «Борис Годунов» было объявлено в начале лета, а в ноябре генконсул Украины в Милане Андрей Картыш призвал не ставить оперу Мусоргского, отметив, что украинская община в Италии весьма разочарована этим фактом. Однако премьер-министр Италии Джордж Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили в защиту «Бориса Годунова», заявив, что ничего не имеют против русской культуры.

#В мире#Культура
Подпишитесь
«Надо потерпеть»: студенты ОмГПУ пожаловались на идущий во время занятий ремонт
Сегодня, 06:00
Взятка на взятке. В Омской области выявили 2500 коррупционных нарушений
Сегодня, 07:24
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Сегодня, 11:58
Одна из богатейших женщин Омска переписала свой бизнес на мужчину
Сегодня, 07:11
Омские перевозчики заявили, что теряют прибыль из-за бесплатных перевозок
Сегодня, 10:46
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Омска
Сегодня, 04:00