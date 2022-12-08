Как приготовить вкусные вафли на сковороде?

Общественная служба новостей делится рецептами вкусных вафель на сковороде.
Для приготовления этого десерта понадобятся следующие ингредиенты: 1 пачка сливочного масла, 5 куриных яиц, щепотка соли и разрыхлителя, 0,5 кг муки, 0,5 литра молока, 150 грамм сахара, 250 мл воды.
Яйца с молоком нужно взбить до однородной массы и добавить размягченное сливочное масло. Все еще раз перемешать. После этого в смесь добавляется мука, соль, сахар и разрыхлитель. Всыпать сухие ингредиенты нужно постепенно, чтобы не допустить образования комочков. Консистенция теста должна быть такая же, как для оладий.
Раскаленную сковороду нужно смазать сливочным маслом. Тесто наливается в сковороду и формируется, как блин. Толщину можно выбрать произвольно. Вафля выпекается на медленном огне с обеих сторон до тех пор, пока не подрумянится.
Пока вафли горячие, их можно свернуть в трубочки. Когда они остынут, в них можно положить любую начинку. Например, вареную сгущенку, заварной, масляный или белковый крем. Этот десерт подают также с растопленным шоколадом, джемом, сиропом или мороженым.