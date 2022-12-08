Как приготовить вкусные вафли на сковороде?

Яйца с молоком нужно взбить до однородной массы и добавить размягченное сливочное масло. Все еще раз перемешать. После этого в смесь добавляется мука, соль, сахар и разрыхлитель. Всыпать сухие ингредиенты нужно постепенно, чтобы не допустить образования комочков. Консистенция теста должна быть такая же, как для оладий.