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Это случится! На Омскую область надвигаются жуткие морозы со снегом

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области резко похолодает до -3а градуса

Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Завтра, 9 декабря, омичей ждет прохладная, но не слишком морозная погода. На ночь ожидается до -25 градусов мороза, а днем может потеплеть до -16 градусов. В течение суток будет идти небольшой снег, местами появится изморозь, гололедица. Ветер юго-западный, западный со скоростью 6-11 м/с.

В субботу, 10 декабря, ночная температура упадет до -25 градусов, а днем потеплеет максимум до -13. Местами сохранится небольшой снег, на дорогах все еще будет гололед, ветер западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

В воскресенье, 11 декабря, температура упадет еще сильнее, до -31 градуса ночью и до -23 днем, но при натекании облачности может потеплеть до -13. Снег никуда не уйдет, на дорогах все еще будет гололед. Ветер юго-восточный, со скоростью 4-9 м/с.

Фото: omsk-meteo.ru
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Погода#Похолодание
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