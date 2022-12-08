В воскресенье, 11 декабря, температура упадет еще сильнее, до -31 градуса ночью и до -23 днем, но при натекании облачности может потеплеть до -13. Снег никуда не уйдет, на дорогах все еще будет гололед. Ветер юго-восточный, со скоростью 4-9 м/с.