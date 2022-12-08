Завтра, 9 декабря, омичей ждет прохладная, но не слишком морозная погода. На ночь ожидается до -25 градусов мороза, а днем может потеплеть до -16 градусов. В течение суток будет идти небольшой снег, местами появится изморозь, гололедица. Ветер юго-западный, западный со скоростью 6-11 м/с.
В субботу, 10 декабря, ночная температура упадет до -25 градусов, а днем потеплеет максимум до -13. Местами сохранится небольшой снег, на дорогах все еще будет гололед, ветер западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
В воскресенье, 11 декабря, температура упадет еще сильнее, до -31 градуса ночью и до -23 днем, но при натекании облачности может потеплеть до -13. Снег никуда не уйдет, на дорогах все еще будет гололед. Ветер юго-восточный, со скоростью 4-9 м/с.