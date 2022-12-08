Экономист Разуваев рассказал об экономии россиянами на продуктах

Как рассказал финансовый аналитик Александр Разуваев, сокращение трат на продовольствие в целом негативно отражается на экономике и сдерживает ее восстановление. Экономист отметил, что сейчас происходит рецессия — уровень доходов падает, поэтому люди меньше тратят на еду. В то же время эксперт считает, что по итогам 2023 года рецессии уже не будет.