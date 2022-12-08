Экономист Разуваев рассказал об экономии россиянами на продуктах

Такая тенденция наблюдается уже в течение семи месяцев. Темпы спада с каждым месяцем растут.
На еде стал экономить каждый третий житель России, передает Общественная служба новостей со ссылкой на ВЦИОМ. Несмотря на то, что темпы инфляции замедлились, покупательная способность граждан продолжает падать.
Как рассказал финансовый аналитик Александр Разуваев, сокращение трат на продовольствие в целом негативно отражается на экономике и сдерживает ее восстановление. Экономист отметил, что сейчас происходит рецессия — уровень доходов падает, поэтому люди меньше тратят на еду. В то же время эксперт считает, что по итогам 2023 года рецессии уже не будет.
Основную экономическую проблему страны специалист видит в низкой стоимости активов. Однако эта проблема вполне решаема, считает Разуваев.