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Добрая история. В Омске спасли мужчину от смерти на морозе

Сегодня, 09:40
Фото: Пресс-служба Росгвардии Омской области

Неравнодушные омичи спасли потерявшего сознание мужчину

Омск не без добрых людей. Синдром Дженовезе не сработал, прохожие дружно и ответственно спасли человека в критической ситуации.

Пресс-служба Росгвардии Омской области сообщила о счастливом спасении человека с участием двух сотрудников ведомства.

К сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии прапорщику Евгению Бруско и сержанту Даниилу Жарскому обратились прохожие. Они рассказали, что неподалеку потерял сознание мужчина.

Росгвардейцы отправились на ул. Осавиахимовскую, там и нашли лежащего на земле омича в беспомощном состоянии, он легко мог замерзнуть и погибнуть, если бы не обеспокоенность прохожих. Росгвардейцы убедились, что у мужчины нет переломов, и немного привели его в чувство, хотя самостоятельно передвигаться и ориентироваться он не мог.

Мужчине помогли подняться и сопроводили в машину скорой помощи, которая как раз подъехала на вызов от неравнодушной омички. Сейчас мужчина госпитализирован и получает необходимую помощь.

Отметим, что жители Омска в морозы проявляют коллективное неравнодушие не только к людям, попавшим в беду, но и к братьям нашим меньшим:

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Происшествия#Новости#Росгвардия#Спасение людей
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