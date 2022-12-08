Добрая история. В Омске спасли мужчину от смерти на морозе

Пресс-служба Росгвардии Омской области сообщила о счастливом спасении человека с участием двух сотрудников ведомства.
К сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии прапорщику Евгению Бруско и сержанту Даниилу Жарскому обратились прохожие. Они рассказали, что неподалеку потерял сознание мужчина.
Росгвардейцы отправились на ул. Осавиахимовскую, там и нашли лежащего на земле омича в беспомощном состоянии, он легко мог замерзнуть и погибнуть, если бы не обеспокоенность прохожих. Росгвардейцы убедились, что у мужчины нет переломов, и немного привели его в чувство, хотя самостоятельно передвигаться и ориентироваться он не мог.
Мужчине помогли подняться и сопроводили в машину скорой помощи, которая как раз подъехала на вызов от неравнодушной омички. Сейчас мужчина госпитализирован и получает необходимую помощь.
Отметим, что жители Омска в морозы проявляют коллективное неравнодушие не только к людям, попавшим в беду, но и к братьям нашим меньшим: