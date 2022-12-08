Добрая история. В Омске спасли мужчину от смерти на морозе

Росгвардейцы отправились на ул. Осавиахимовскую, там и нашли лежащего на земле омича в беспомощном состоянии, он легко мог замерзнуть и погибнуть, если бы не обеспокоенность прохожих. Росгвардейцы убедились, что у мужчины нет переломов, и немного привели его в чувство, хотя самостоятельно передвигаться и ориентироваться он не мог.