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Чистота по талонам. Омичам будут выдавать талоны на посещение общественных бань

Сегодня, 11:06
Фото: 1MI
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Омичи смогут получить льготные талоны на помывку в муниципальных банях в 2023 году

Льготные талоны можно будет получить с 12 декабря.

По сообщению омской администрации, с 12 декабря омичи смогут получить льготные талоны на посещение муниципальных бань в 2023 году. Воспользоваться льготой могут инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малоимущие граждане и пенсионеры.

Талоны выдают на весь год, за это время можно будет помыться 52 раза. Талон дает скидку 50% от действующего тарифа, размер которого сейчас составляет 260 рублей на взрослого человека и 130 рублей на ребенка до 7 лет.

«Данный вид социальной поддержки пользуется стабильным спросом у населения. Во-первых, плата в размере 50 процентов от действующего тарифа в течение года — это реальная экономия семейного бюджета. Во-вторых, очень удобная форма оформления льготы — человек обращается один раз, а пользуется услугой по своему усмотрению целый год», — пояснила директор центра Елена Дзюба.

Чтобы получить льготные талоны на посещение муниципальных бань омичам необходимо будет обратиться в отделы городского Центра социальной поддержки.

Напомним, ранее произошла реорганизация муниципальных бань. «Банное хозяйство» и «Банный комбинат № 2 объединились в одно предприятие, объединяющее 16 бань.

#Юлия Бармина#Общество#Город#Новости#Омск#Баня
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