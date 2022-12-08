Чистота по талонам. Омичам будут выдавать талоны на посещение общественных бань

По сообщению омской администрации, с 12 декабря омичи смогут получить льготные талоны на посещение муниципальных бань в 2023 году. Воспользоваться льготой могут инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малоимущие граждане и пенсионеры.
Талоны выдают на весь год, за это время можно будет помыться 52 раза. Талон дает скидку 50% от действующего тарифа, размер которого сейчас составляет 260 рублей на взрослого человека и 130 рублей на ребенка до 7 лет.
«Данный вид социальной поддержки пользуется стабильным спросом у населения. Во-первых, плата в размере 50 процентов от действующего тарифа в течение года — это реальная экономия семейного бюджета. Во-вторых, очень удобная форма оформления льготы — человек обращается один раз, а пользуется услугой по своему усмотрению целый год», — пояснила директор центра Елена Дзюба.
Чтобы получить льготные талоны на посещение муниципальных бань омичам необходимо будет обратиться в отделы городского Центра социальной поддержки.
Напомним, ранее произошла реорганизация муниципальных бань. «Банное хозяйство» и «Банный комбинат № 2 объединились в одно предприятие, объединяющее 16 бань.