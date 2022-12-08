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Четверо выбыло. В Омске поменялся Архитектурно-градостроительный совет

Сегодня, 04:54
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский градостроительный совет поменяет состав после четырех исключений

Градостроительные перемены в Омске. Из совета исключили четверых заседателей. Бывший главный архитектор останется по согласованию на некоторых встречах.

Мэр Омска 6 декабря подписал постановление, по которому изменится состав Архитектурно-градостроительного совета. Заменили четверых заседателей.

Исключили из совета председателя горсовета Владимира Корбута, депутата Юрия Козловского, бывшего депутата Алексея Ложкина и экс-директора департамента строительства Александра Мякинина.

На смену четверым «выбывшим» придут: заместитель мэра Сергей Козубович, депутаты горсовета Юрий Арчибасов, Алексей Провозин и Наталья Чебыкина.

Бывший главный архитектор Наталья Старченкова осталась заседать в градостроительном совете, но теперь она на такой же позиции в правительстве региона, а также на должности замминистра строительства. Поэтому на заседаниях архитектурного совета Омска она будет участвовать по согласованию.

Напомним, что в интервью Городу55 Наталья Старченкова назвала время любых преобразований — этапом хаоса, и пожелала омичам, чтобы он был короче.

«Любые преобразования — этап хаоса». Главный архитектор о будущем Омской области
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Политика#Омская область#Сергей шелест#Наталья Старченкова#Владимир Корбут#Мэрия#Отставки и назначения#Городской Совет#Архитектура
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