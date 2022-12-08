Четверо выбыло. В Омске поменялся Архитектурно-градостроительный совет

Бывший главный архитектор Наталья Старченкова осталась заседать в градостроительном совете, но теперь она на такой же позиции в правительстве региона, а также на должности замминистра строительства. Поэтому на заседаниях архитектурного совета Омска она будет участвовать по согласованию.