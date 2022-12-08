Четверо выбыло. В Омске поменялся Архитектурно-градостроительный совет

Мэр Омска 6 декабря подписал постановление, по которому изменится состав Архитектурно-градостроительного совета. Заменили четверых заседателей.
Исключили из совета председателя горсовета Владимира Корбута, депутата Юрия Козловского, бывшего депутата Алексея Ложкина и экс-директора департамента строительства Александра Мякинина.
На смену четверым «выбывшим» придут: заместитель мэра Сергей Козубович, депутаты горсовета Юрий Арчибасов, Алексей Провозин и Наталья Чебыкина.
Бывший главный архитектор Наталья Старченкова осталась заседать в градостроительном совете, но теперь она на такой же позиции в правительстве региона, а также на должности замминистра строительства. Поэтому на заседаниях архитектурного совета Омска она будет участвовать по согласованию.
Напомним, что в интервью Городу55 Наталья Старченкова назвала время любых преобразований — этапом хаоса, и пожелала омичам, чтобы он был короче.