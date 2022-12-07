Выяснилось, кто займется перевозкой омичей в 2023 году

Определен победитель шести аукционов на перевозку пассажиров в омских автобусах в 2023 году. Согласно порталу Госзакупок, победителем стало ПП-№ 8. По условиям контракта, предприятие должно предоставить городу газовые автобусы.
На обслуживание 47 из 129 автобусных маршрутов ПП № 8 получит более 1,9 млрд рублей. За эти деньги оно должно будет осуществлять перевозки с 1 января по 30 ноября 2023 года.
Предприятие будет обслуживать, в том числе, автобусные маршруты № 14 «пос. Мелиораторов — пос. Николаевка, пос. Юбилейный»; № 22 «ул. Бархатовой — МСЧ-9», № 24 «Железнодорожный вокзал — пос. Солнечный» № 33 «Ул. Бархатовой — ул. 3-я Железнодорожная», № 95 «Строительный рынок „Южный“ — 12-й мкрн».
Отметим, что в ноябре этого года стало известно о подорожании тарифов на проезд в общественном транспорте. Так, например, муниципальное ПП-№ 8 оценило одну поездку в автобусе на 48 рублей и 73 копейки. Однако это не значит, что проезд подорожает для омичей.