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Выяснилось, кто займется перевозкой омичей в 2023 году

Сегодня, 10:43
Фото: 1MI
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В шести аукционах победило ПП № 8.

Определен победитель шести аукционов на перевозку пассажиров в омских автобусах в 2023 году. Согласно порталу Госзакупок, победителем стало ПП-№ 8. По условиям контракта, предприятие должно предоставить городу газовые автобусы.

На обслуживание 47 из 129 автобусных маршрутов ПП № 8 получит более 1,9 млрд рублей. За эти деньги оно должно будет осуществлять перевозки с 1 января по 30 ноября 2023 года.

Предприятие будет обслуживать, в том числе, автобусные маршруты № 14 «пос. Мелиораторов — пос. Николаевка, пос. Юбилейный»; № 22 «ул. Бархатовой — МСЧ-9», № 24 «Железнодорожный вокзал — пос. Солнечный» № 33 «Ул. Бархатовой — ул. 3-я Железнодорожная», № 95 «Строительный рынок „Южный“ — 12-й мкрн».

Отметим, что в ноябре этого года стало известно о подорожании тарифов на проезд в общественном транспорте. Так, например, муниципальное ПП-№ 8 оценило одну поездку в автобусе на 48 рублей и 73 копейки. Однако это не значит, что проезд подорожает для омичей.

За проезд передаем. Перевозчики Омска просят больше денег из бюджета
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#Город#Новости#Омск#Аукцион#Транспорт#Пассажирский транспорт#Автобус#Юлия Бармина
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