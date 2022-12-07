Выяснилось, кто займется перевозкой омичей в 2023 году

Отметим, что в ноябре этого года стало известно о подорожании тарифов на проезд в общественном транспорте. Так, например, муниципальное ПП-№ 8 оценило одну поездку в автобусе на 48 рублей и 73 копейки. Однако это не значит, что проезд подорожает для омичей.