Вице-мэра города в Омской области будут судить за групповое браконьерство

Как ранее рассказывал Город55, Хоперский в компании начальника отдела судебных приставов по Тюкалинскому району Сергея Хайдукова и его подчиненного — судебного пристава-исполнителя Александра Полежая (он до сих пор находится при должности), а также экс-начальника отдела административной практики районной полиции Серея Костюхина и бывшего сотрудник районного ГИБДД Романа Гришаева незаконно подстрелили 7 косуль, лося и зайца.