Вице-мэра города в Омской области будут судить за групповое браконьерство

Неожиданное продолжение получила карьера бывшего начальника отдела участковых полиции ОМСВД по Тюкалинскому району Сергея Хоперского. В прошлом году он был уволен из органов после громкой истории с незаконной охотой в Большеуковском районе, а позже внезапно получил назначение в городской администрации.
Как ранее рассказывал Город55, Хоперский в компании начальника отдела судебных приставов по Тюкалинскому району Сергея Хайдукова и его подчиненного — судебного пристава-исполнителя Александра Полежая (он до сих пор находится при должности), а также экс-начальника отдела административной практики районной полиции Серея Костюхина и бывшего сотрудник районного ГИБДД Романа Гришаева незаконно подстрелили 7 косуль, лося и зайца.
Сразу после задержания Хоперский, Костюхин и Гришаев были уволены из полиции, однако 24 августа текущего года карьера бывшего руководителя участковых Хоперского неожиданно пошла в Гору. Он был назначен на должность заместителя главы Тюкалинского городского поселения.
В данный момент расследование уголовного дела завершено, следователи областного СК готовятся передать все материалы в суд. Вероятно, на скамью подсудимых Сергей Хоперский сядет в статусе действующего вице-мэра Тюкалинска.