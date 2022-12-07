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В Омскую область может вернуться масочный режим из-за вирусной нагрузки

Сегодня, 06:31
Фото: 1MI
иллюстрация
Глава Минздрава выступил с рекомендацией вернуть масочный режим. Вирусная нагрузка в Омской области заставляет предположить, что омичей эта рекомендация коснется в скором времени.

«Новые известия» сообщили о заявлении Михаила Мурашко, касающегося масочного режима. Из-за серьезного роста заболеваемости ОРВИ Минздрав предложил вернуть масочный режим, действовавший во время пандемии коронавируса.

Пока региональный Минздрав не отреагировал на предложение российского главы ведомства, но исключать, что маски вернутся — нельзя.

В Омской области пик сезонной заболеваемости не пройден, растет как количество заболевших гриппом, так и другими вирусными инфекциями, в том числе, коронавирусом. Количество заражений за неделю увеличилось на 10%, о чем мы писали ранее. Всего за предыдущую неделю заболело больше 17 тысяч человек. Пришел в Омск и свиной грипп, как и в еще 69 регионов страны.

Кроме того, в Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до Нового года.

В Омской области продлили режим повышенной готовности до Нового года
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#Дарья Зыкова#Масочный режим#Новости#Омская область#Михаил Мурашко#Ковид#ОРВИ#Грипп#Ограничения
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