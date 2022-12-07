В Омскую область может вернуться масочный режим из-за вирусной нагрузки

В Омской области пик сезонной заболеваемости не пройден, растет как количество заболевших гриппом, так и другими вирусными инфекциями, в том числе, коронавирусом. Количество заражений за неделю увеличилось на 10%, о чем мы писали ранее. Всего за предыдущую неделю заболело больше 17 тысяч человек. Пришел в Омск и свиной грипп, как и в еще 69 регионов страны.